Cuitláhuac García asegura que hay pruebas contra José Manuel del Río Virgen

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, aseguró que existen pruebas suficientes en contra de José Manuel del Río Virgen.

El 28 de diciembre, se vinculó a proceso a del Río Virgen por su presunta participación en el homicidio del René Tovar Tovar.

Ante las acusaciones, varios funcionarios de diversos partidos políticos han salido a la defensa del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado y aseguraron que se trata de una persecución política.

Sin embargo, Cuitláhuac García aseveró que no se trata de ninguna venganza o persecución política, pues existen pruebas para la determinación judicial que se tomó.

Cuitláhuac García afirmó que el caso contra José Manuel del Río Virgen no fue armado o construido.

En entrevista para Radio Fórmula, aclaró que ya existía una investigación previa, relacionada al asesinato del candidato Tovar Tovar, quien fue ejecutado el 4 de julio pasado.

“Eso demuestra que no fue un caso ni armado, ni construido políticamente a ningún adversario, sino que había una investigación con pruebas que el juez valoró y consideró que eran suficientes para vincular al presunto responsable”

Además, dijo que lo que le interesa al gobierno que encabeza es que se haga justicia en el caso del candidato asesinado a dos días de las elecciones del 2021.

El gobernador aclaró que ha evitado hacer declaraciones o señalamientos respecto al caso de José Manuel del Río Virgen porque no es político.

Asimismo, Cuitláhuac García aseguró que estaba consciente de lo que sucedería tras la detención del funcionario, por tratarse de una figura relevante dentro del Senado.

Sin embargo, recalcó que se trata de esclarecer un asesinato, por lo que la Fiscalía y el Poder Judicial de Veracruz actuaran apegados a derecho.

“He evitado señalar a nadie, incluso ante los señalamientos hacia mi persona no he contestado porque no se trata de una cuestión política, partidista ni diferencia política partidistas con nadie. Se trata de un asunto de esclarecer un asesinato”

Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz