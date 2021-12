AMLO a Ricardo Monreal: No se puede descalificar a Cuitláhuac García por la detención de José Manuel del Río Virgen

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), llamó al senador Ricardo Monreal a no descalificar a Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, por la detención de José Manuel del Río Virgen.

José Manuel del Río Virgen fue detenido el pasado 22 de diciembre por su presunta participación en el homicidio del candidato René Tovar Tovar el pasado 4 de junio.

Sin embargo, Ricardo Monreal aseguró que la detención del secretario de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado fue una acción “alejada del principio de legalidad”

Durante la conferencia mañanera del 23 de diciembre, AMLO dijo que no se puede durar de los principios del gobernador y resaltó que “no habla al tanteo” cuando dice que es el mejor gobernador que Veracruz ha tenido en muchos años.

“No descalifico al gobernador Cuitláhuac. Le tengo confianza…yo creo que hay instancias legales para eso pero no se puede descalificar así, a la primera al gobernador de Veracruz porque, en efecto, no hablo al tanteo” AMLO

Asimismo, dijo que “no es de buen gusto” descalificar la honorabilidad y los principios de García porque le consta que es una persona integra.

AMLO le tiene mucha confianza a Cuitláhuac García

Por otra parte, AMLO aseguró que le tiene mucha confianza al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García a quien considera uno de los mejores gobernadores de la entidad de los últimos años.

“A la mejor no voy a ser objetivo, pero le tengo mucha confianza al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, es uno de los mejores gobernadores de Veracruz en los últimos tiempos” AMLO

Además, aseguró que la entidad ha padecido de muchos gobernadores “mediocres y ladrones”, categoría a la que, según el mandatario, no pertenece García.

AMLO aseguró que por primera vez Veracruz tiene un gobernador honesto e íntegro que “es incapaz” de llevar a cabo una injusticia.

AMLO pide que se haga justicia y se esclarezca la situación de José Manuel del Río Virgen

El mandatario dijo que serán las autoridades correspondientes quienes lleven a cabo todas las averiguaciones correspondientes a la situación jurídica del José Manuel del Río Virgen.

Aclaró que el caso se deberá resolver con apego a la ley y “sobre todo” a la verdad para que se esclarezcan los hechos.

“Que haya justicia, eso es lo que pido, pero no descalifico al gobernador” AMLO

Recordó que si las instancias del gobierno de Cuitláhuac García no tuvieran pruebas en contra de del Río Virgen, no se habría podido acusarlo; además, señaló que si estas no son contundentes “se va a saber”.

Acusan a José Manuel del Río Virgen del asesinato de René Tovar Tovar

El pasado 4 de junio, René Tovar Tovar fue asesinado por un comando armado frente a su domicilio, alrededor de las 22 horas.

El candidato a la alcaldía de Cazones de Herrera recibió al menos 8 heridas de bala en el momento en que se disponía a entrar a su hogar.

El candidato fue trasladado al hospital Fausto Dávila, donde murió a causa de las heridas de bala.

El 22 de diciembre, la Fiscalía General de Veracruz emitió una orden de aprehensión que fue cumplimentada el mismo día contra José Manuel del Río Virgen, por homicidio doloso en contra del candidato Tovar.

Sin embargo, Ricardo Monreal aseguró que su detención es un momento trágico para la vida política del estado y acusó persecución política en contra de su colaborador.