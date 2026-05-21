Trabajadores de la Central Nuclear Laguna Verde alertaron a instancias internacionales el deterioro que podría sufrir esta central ante la aplicación de la reforma al Artículo 127.

A través de una carta, personal especializado y operativo de Laguna Verde resaltó que la aplicación de dicho artículo podría causar afectaciones operativas y laborales ante la posible pérdida de trabajadores.

"Esta situación representa una vulnerabilidad crítica para la seguridad nuclear y la estabilidad operativa de la planta, contraviniendo los estándares internacionales para la gestión de recursos humanos y la cultura de seguridad" Trabajadores de Laguna Verde

De acuerdo con el documento, el recorte salarial previo a la jubilación “ignora el nivel de responsabilidad, el riesgo inherente y los años de capacitación requeridos” para operar una planta nuclear como Laguna Verde.

Alertan impacto en la seguridad nuclear por reforma al Artículo 127

Los trabajadores de Laguna Verde alertaron el impacto en la seguridad nuclear que podría traer la aplicación de la reforma al Artículo 127 constitucional que recorta los salarios previos a la jubilación.

De acuerdo con la carta, la aplicación de topes financieros a las jubilaciones “constituye efectivamente una degradación de la Defensa en Profundidad (DiD) de la planta y fractura los principios de la cultura de seguridad, tales como:

Erosión del Talento y la Memoria Institucional: Reemplazar a un SRO requiere de 5 a 7 años de capacitación y calificación especializada de acuerdo con las regulaciones nucleares nacionales e internacionales.

“La falta de garantías de jubilación está provocando una fuga de cerebros hacia otras industrias" Trabajadores de Laguna Verde

Carga Cognitiva y Estrés Laboral: La incertidumbre económica entre el personal altamente especializado resulta en una capacidad reducida para detectar anomalías sutiles en el sistema. Esto aumenta drásticamente la probabilidad de error humano, debilitando así la cultura de seguridad general.

en el sistema. Esto aumenta drásticamente la probabilidad de error humano, debilitando así la cultura de seguridad general. Fractura de los Programas de Mentoría: El programa de transferencia de conocimientos, habilidades y capacidades a la siguiente generación por parte de los expertos en la materia (SME) activos y jubilados se ha fracturado debido a esta reducción de ingresos.

Centro Nuclear Laguna Verde (@jpamaness/ X)

Con esto, los trabajadores hacen un llamado a las instituciones a revisar los efectos de dicha reforma específicamente en este importante sector.

Así como a considerar la estabilidad del personal técnico como un factor crítico para la operación segura de instalaciones nucleares.

La carta fue dirigida a las instituciones nacionales e internacionales: