Adhara Maite Pérez Sánchez es una niña genio mexicana nacida en Veracruz quien ha tenido una repercusión mediática en los últimos días, debido a que fue nombrada “La niña más inteligente del mundo”.

Esto debido a que en las pruebas, Adhara Maite Pérez Sánchez demostró tener un coeficiente intelectual de 162 , el cual es superior al de personajes como Stephen Hawking y Albert Einstein.

Pero no sólo la teoría demuestra que Adhara Maite Pérez Sánchez es una dotada intelectual, ella ya cuenta con un currículum académico bastante impresionante para su corta edad.

Adhara Maite Pérez Sánchez (@adhara_perez11)

Con tal solo 10 años, Adhara Maite Pérez Sánchez ya cuenta con las carreras concluidas en Ingeniería en Matemáticas e Ingeniería Industrial en Sistemas; apuntando ahora a un posgrado en Astrofísica.

Su intención es continuar sus estudios en la Universidad de Arizona, para posteriormente integrarse a la NASA con el fin de ser parte de alguna de las misiones a la Luna o Marte que prepara la agencia espacial.

Basta decir que tras todo esto, Adhara Maite Pérez Sánchez fue reconocida por la Agencia Espacial Mexicana (AEM), además de que ya publicó su primer libro “No te rindas”, donde narra todo lo que ha pasado hasta el momento en su vida.

Adhara Maite Pérez Sánchez fue diagnosticada con Síndrome de Asperger

Aunque Adhara Maite Pérez Sánchez es una joven intelectualmente súper dotada, su vida no fue fácil al principio, ya que padece del Síndrome de Asperger.

En términos simples, el Síndrome de Asperger forma parte del espectro autista que afecta el cómo es procesada la información en el cerebro, principalmente en lo que se refiere a conceptos emocionales y abstractos.

Esto deriva en una afectación en la manera en que las personas interactúan socialmente, pues no llegan a comprender los simbolismos sociales que al resto le parecen “normales”.

Adhara Maite Pérez Sánchez (@adhara_perez11)

El tener este padecimiento provocó que Adhara Maite Pérez Sánchez no pudiera relacionarse con sus compañeros de la escuela, llegando a ser víctima de discriminación y burlas.

Ante esto la familia de Adhara Maite Pérez Sánchez decidió que era mejor que estudiara en casa, que fue donde pudo desarrollar todo su potencial intelectual.

Adhara Maite Pérez Sánchez demostró un gran talento para las ciencias duras, por lo que se sugirió que la llevaran al Centro de Atención al Talento (CEDAT), donde se comprobó su coeficiente intelectual de 162.

Autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha elogiado el talento e historia de Adhara Maite Pérez Sánchez, esperando que ella sea un símbolo que inspire a más niños y niñas de México.

Con información de MVS e Instagram.