Un video viral difundido en redes sociales ha generado indignación y debate internacional al mostrar el caso de un niño de apenas 3 años que, presuntamente, fue excluido de una liga infantil de futbol en Florida por destacar ampliamente sobre otros participantes de mayor edad.

La controversia creció después de que la familia señalara que, tras las quejas de algunos padres, Nevada terminó fuera de la competencia y recibió el reembolso de su inscripción.

El caso ha abierto una discusión sobre la competitividad en el deporte infantil y la gestión del talento desde edades tempranas.

Sólo en Estados Unidos. La policía sacó a la familia de un niño de 3 años de un campo de fútbol porque los otros padres se quejaron de que el niño era “demasiado bueno y no dejaba que los otros tocaran el balón”. 🤦🏽‍♂️🤷🏽‍♂️ pic.twitter.com/fL7Ya8MawI — Martín del Palacio (@martindelp) October 25, 2026

Niño de 3 años es excluido de una liga infantil en Florida por su talento

Por ser “demasiado bueno”, un niño llamado Nevada fue expulsado del campo de juego por la policía de Winter Park, Florida.

La expulsión del niño de 3 años de edad ocurrió en la liga deportiva infantil i9 Sports luego de que padres de otros niños se quejaron de la posesión del balón de Nevada.

Niño expulsado por ser “demasiado bueno” sale de la liga de manera formal

Tras los hechos, la familia del niño expulsado por ser “demasiado bueno” con la intervención de la policía de Estados Unidos informó que Nevada ha salido de manera formal de la liga infantil de fútbol.

Tras denunciar que la organización decidió excluir a Nevada de la temporada de otoño 2026, por lo que ya han recibido el reembolso de la inscripción.

Lo que ha generado debate en redes sociales, señalando de malas enseñanzas a los padres competitivos en contra de solo un niño con talento extremo.

Tras viralizarse el caso, hasta el momento, ni la organización i9 Sports ni las autoridades policiales de EU han emitido algún comentario respecto a la “discriminación”, tal y como señala en redes a Nevada y su gran talento.