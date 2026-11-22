El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció nuevas obras de infraestructura vial, espacios deportivos y áreas recreativas para colonias y comunidades de la zona metropolitana, con proyectos en Villa de Pozos, Tierra Blanca y Escalerillas.

Las intervenciones buscan atender necesidades de movilidad y servicios públicos en estas localidades. Entre los proyectos destaca una inversión aproximada de 390 millones de pesos para Villa de Pozos, donde se contempla construir una unidad deportiva, un puente vehicular, realizar trabajos de reencarpetamiento y desarrollar un parque lineal.

Ricardo Gallardo proyecta cuatro obras de infraestructura en Villa de Pozos

El mandatario estatal señaló que Villa de Pozos será una de las principales zonas beneficiadas con los proyectos anunciados. Entre las intervenciones se encuentra la construcción de una unidad deportiva de gran capacidad en la cabecera municipal, así como un nuevo puente vehicular y trabajos de reencarpetamiento.

Ricardo Gallardo anuncia pavimentaciones, puentes y espacios deportivos en SLP. (Cortesía)

También se contempla desarrollar un parque lineal en el sector de Los Silos, donde anteriormente circulaban aguas negras. Estas acciones se sumarán a las obras ya entregadas y a la próxima conclusión de la remodelación de la Plaza Cóndor, con el propósito de recuperar espacios públicos y ampliar las opciones de recreación para las familias.

Ricardo Gallardo Cardona indicó que su administración busca llevar infraestructura a colonias populares y comunidades que, de acuerdo con el Gobierno estatal, permanecieron desatendidas durante años. Las intervenciones, señaló, permitirán mejorar vialidades, generar espacios de convivencia y atender necesidades de movilidad.

Ricardo Gallardo anuncia pavimentaciones y puentes en Tierra Blanca y Escalerillas

En Tierra Blanca, el gobernador informó que actualmente se realizan trabajos de rehabilitación en una avenida principal y otra vialidad de gran extensión. Una vez concluidas estas intervenciones, se prevé avanzar con la pavimentación de cuatro calles adicionales para mejorar los accesos y la circulación de los habitantes.

Por otra parte, en Escalerillas se contemplan nuevas obras de infraestructura carretera, caminos y un puente vehicular, luego de los recorridos y acuerdos establecidos con habitantes de la comunidad. Estos proyectos buscan facilitar los desplazamientos y atender las necesidades de comunicación terrestre de la zona.

Finalmente, Ricardo Gallardo Cardona reiteró que su administración continuará destinando recursos a localidades que requieren mejoras en infraestructura, con proyectos de pavimentación, conectividad y recuperación de espacios públicos para las familias potosinas.