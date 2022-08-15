El grupo de autodefensas Pueblos Unidos aclaró que en el momento donde se desató un enfrentamiento con la Guardia Nacional en Uruapan, Michoacán, iban en camino a apoyar a aguacateros cuando 167 de sus miembros fueron detenidos.

Sin embargo, acusaron la petición de los aguacateros fue una trampa para que la Guardia Nacional los detuviera en un presunto operativo histórico para desarticular una célula delictiva.

A través de audios distribuidos por mensajes de WhatsApp, integrantes de Pueblos Unidos explicaron por qué iban armados al momento de ser interceptados.

Pueblos Unidos explica: buscaban apoyar a empresarios aguacateros en intento de secuestro

Integrantes de Pueblos Unidos explicaron, a través de audios, qué hacían y hacia dónde se dirigían en el momento en el que fueron detenidos 167 de sus integrantes el 14 de agosto.

De acuerdo con el audio, el grupo de autodefensas fue requerido para apoyar a un aguacatero con varias hectáreas de este producto en la zona de Zirapondiro, Michoacán debido a que hubo un intento de secuestro un día antes de la detención de 167 integrantes, 3 de ellos menores de edad.

De acuerdo con lo dicho por Pueblos Unidos, los escoltas del aguacatero repelieron una agresión que habría sido iniciada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por los hechos, un grupo de aguacateros propietarios de varias parcelas, pidieron el apoyo de los autodefensas para realizar un recorrido por la zona y descartar la presencia de este grupo delincuencial.

“Mire, el día de ayer intentaron secuestrar a un productor que tiene varias hectáreas aquí por el lado de Zirapondiro, los escoltas de él repelieron una agresión en contra de una célula delictiva, aparentemente del Cártel Jalisco, pero fueron los escoltas los que accionaron” Pueblos Unidos

Aguacateros habrían puesto una trampa a Pueblos Unidos para ser detenidos, acusan

Luego del intento de secuestro de un empresario en Michoacán, un grupo de aguacateros pidió a Pueblos Unidos que hicieran un recorrido por la zona para descartar la presencia de los criminales, presuntamente miembros del CJNG.

Por ello, el grupo salió a bordo de 28 camionetas y con sus miembros fuertemente armados, para realizar el recorrido y asegurar el camino para los aguacateros, explicaron.

Sin embargo, fueron interceptados por elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes detuvieron a 167 de sus integrantes.

“Hoy por la mañana se presentaron muy temprano con la unión de Pueblos Unidos unos productores que tienen una huertas por acá y pidieron la intervención para que vinieran a un recorrido, ¿Cuál fue la sorpresa? que fueron interceptados por Guardia Nacional y Sedena y ahorita los tienen detenidos” Pueblos Unidos

Cabe señalar que están por cumplirse las 48 horas de ley para que las autoridades presenten a los 167 detenidos en Uruapan, Michoacán, y se determiné su situación legal.