Luego de viralizarse el video de una agresión dentro de la Universidad Politécnica de Tulancingo Hidalgo, las autoridades escolares dieron a conocer la expulsión de Manuel, el alumno que golpeó a un maestro que presuntamente lo humillaba.

En respuesta a esta situación, los estudiantes organizaron una manifestación para exigir un alto al acoso y bullying por parte de docentes y otros alumnos de la Universidad Politécnica de Tulancingo Hidalgo.

“La UPT encubre el acoso, encubre acosadores” y “El acoso escolar deja cicatrices”, fueron algunos de los carteles que portaban alumnos universitarios tras la expulsión de su compañero, Manuel Martínez.

Manuel Martínez fue dado de baja por la Universidad Politécnica de Tulancingo Hidalgo: Docente permanece con “todos sus derechos laborales”

El subsecretario de Educación Pública de Hidalgo, Daniel Fragoso, confirmó la expulsión de Manuel Martínez, el estudiante que se volvió viral tras protagonizar un conflicto a golpes con un maestro de la Universidad Politécnica de Tulancingo.

En cuanto a la situación del maestro implicado en el pleito, identificado como Ángel Ramírez, señaló que únicamente fue suspendido de sus labores, pero sin vulnerar sus derechos laborales.

Es de destacar que mediante un video, Manuel Martínez relató que durante 6 meses fue víctima de bullying del profesor Ángel Ramírez; “decía: A ver, ¿quién quiere hablar, excepto Manuel? o Manuel, cállate".

“Se paraba de su asiento y se me cuadraba, me ponía las manos en el escritorio y me decía, ¿qué vas a hacer?" Manuel Martínez

“Imagínese aguantarlo así 6 meses”, dijo el estudiante, quien además explicó que trató de denunciar el caso con las autoridades escolares, pero sin recibir respuesta; “nunca fui escuchado”, comentó.

Estudiantes responden con protesta a la expulsión de Manuel Martínez de la Universidad Politécnica de Tulancingo Hidalgo

Una protesta de al menos 50 alumnos se realizó este lunes 4 de agosto de 2025, para exigir un freno al bullying tras el pleito a golpes entre un alumno y un maestro de la Universidad Politécnica de Tulancingo Hidalgo.

Recién la semana pasada, compañeros de Manuel Martínez convocaron a una huelga bajo la consigna: “ No más silencio, no más abuso” y “¡Fuera rector!”, a quien acusan de no haber hecho caso a las denuncias por acoso.

Sobre el pleito, se informó que la investigación estará a cargo del Comité de Ética y Prevención de Conflictos, aunque de acuerdo con las autoridades educativas, no se encontró ningún acta en relación a una denuncia formal de acoso.

No obstante, reveló que hubo una denuncia verbal, que, por procedimiento, debió haber derivado en la apertura de un acta administrativa, por lo que señaló posibles faltas en respuestas por parte de la institución.