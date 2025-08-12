Luego de viralizarse el video de una pelea entre un alumno y un maestro al interior de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), Hidalgo, se informó que el joven implicado había sido expulsado de la institución.

Sin embargo, el maestro Ángel Ramírez también recibió un fuerte castigo al ser dado de baja de manera definitiva de la universidad, según determinó el Comité de Ética y Conflictos de Interés de la Universidad Politécnica de Tulancingo.

Este no es un caso aislado, pues a raíz del video donde se exhibió al maestro siendo golpeado por Manuel Martínez, otros estudiantes también presentaron denuncias contra más docentes por actos de acoso.

Manuel Martínez, alumno que golpeó a su maestro en la Universidad Politécnica de Tulancingo (Eduardo Díaz/SDP)

Ángel Ramírez fue dado de baja de la Universidad Politécnica de Tulancingo Hidalgo

La Universidad Politécnica de Tulancingo informó que, luego de las indagatorias del Comité de Ética, se procedió a la baja definitiva del maestro Ángel “R”, señalado de discriminación por parte del alumno que lo agredió físicamente.

Al exponerse los motivos, se informó que el maestro que fue golpeado por un alumno incurrió en faltas que vulneraron:

Valores de legalidad

Respeto

Imparcialidad

Transparencia

Rendición de cuentas

De igual forma, se dio parte al Órgano Interno de Control para los efectos legales y administrativos que correspondan, ya que más alumnos dijeron ser víctimas de burlas por parte del maestro.

Recién la semana pasada, alumnos de la Universidad Politécnica de Tulancingo presentaron un pliego petitorio en el que denunciaban acoso escolar por parte de maestros y las omisiones para atender cada caso.

Otros maestros también recibieron fuertes castigos por quejas de alumnos de la Universidad Politécnica de Tulancingo Hidalgo

Al igual que Ángel Ramírez, la Universidad Politécnica de Tulancingo dio a conocer que el maestro Francisco F. presentó su renuncia voluntaria, ello tras haber sido señalado por alumnos.

Otra maestra, identificada como Nadia P. fue reubicada de sus funciones administrativas en la Universidad Politécnica de Tulancingo, dejando de desempeñar actividades docentes frente a grupo.

De acuerdo con el subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), Daniel Fragoso Torres, se tiene registros de al meno s seis casos de acoso escolar por parte de docentes de la UPT.