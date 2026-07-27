TRAXIÓN reportó un crecimiento de 36.2 por ciento en sus ingresos consolidados durante el segundo trimestre de 2026, resultado impulsado por la expansión de su división de Logística y Tecnología, cuyos ingresos aumentaron 124.1 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

La compañía informó que estos resultados fueron respaldados por la integración de Solística, adquisición que, a un año de concretarse, ha superado las proyecciones iniciales de sinergias, fortaleciendo su plataforma logística nacional y ampliando las capacidades operativas del grupo.

Traxion incrementa 36.2% sus ingresos impulsada por Logística y Tecnología. (cortesía )

TRAXION acelera su estrategia de eficiencia y reorganización operativa

A pesar de la volatilidad internacional en los precios de los combustibles, que presionó temporalmente los márgenes de los negocios de carga y movilidad de personas, TRAXIÓN mantuvo niveles saludables de apalancamiento gracias a una estrategia financiera enfocada en la disciplina y la eficiencia.

En ese sentido, el cofundador y presidente ejecutivo de la empresa, Aby Lijtszain, explicó que durante el segundo trimestre se puso en marcha un plan de reorganización administrativa, operativa y comercial, especialmente en la división de movilidad de carga, el cual contempla una reducción de al menos 500 millones de pesos en inversiones de capital (CapEx).

Como parte de esta estrategia, la empresa también implementará ajustes en precios, reducirá activos con baja rentabilidad y fortalecerá el modelo de brokerage, incrementando el uso de activos de terceros para la prestación de servicios de carga, con el propósito de mejorar la eficiencia operativa y elevar la rentabilidad del negocio.

TRAXIÓN señaló que este proceso de reconfiguración comenzó a reflejar resultados durante el trimestre y prevé que sus beneficios sean más visibles en la segunda mitad de 2026, conforme avance la optimización del negocio de carga.

Finalmente, la compañía destacó que el crecimiento de la división de Logística y Tecnología, la consolidación de Solística y una sólida posición financiera fortalecen su estrategia para continuar expandiendo su plataforma logística en México.