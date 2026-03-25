De acuerdo con el Informe Anual 2025: AXION con Propósito, la Fundación TRAXION registró un crecimiento superior al 50% respecto al año anterior, alcanzando a 565 mil 697 personas beneficiadas durante este periodo, lo que reafirma su compromiso con la educación, la movilidad y el desarrollo en México.

Fundación TRAXION supera 2.2 millones de beneficiarios en México

Estos resultados se dieron gracias a los programas impulsados por TRAXION en materia de acceso a la educación, emergencias y movilidad social, los cuales han beneficiado a más de 2.2 millones de personas en México desde su creación en el año 2020.

Durante el informe se detalló que, a través del programa “En Ruta por la Educación”, se han otorgado más de 5 mil certificaciones en educación básica. Mientras que con el programa “SuperaT” se otorgaron mil 163 becas.

Fundación TRAXION supera 2.2 millones de beneficiarios desde 2020 (cortesía)

Por otra parte, 35 mil personas recibieron apoyo en temas de movilidad con iniciativas de transporte con causa. Asimismo, en situaciones de emergencia se movilizaron más de 700 toneladas de ayuda humanitaria y 3 mil 839 voluntarios participaron en acciones comunitarias y ambientales.

Alejandra Méndez, directora de Fundación TRAXION, señaló que estos resultados son en beneficio de la población, generando resultados tangibles que se traducen en mayores oportunidades de desarrollo.

“Presentar estos resultados es motivo de orgullo, pero lo verdaderamente importante es lo que representan. Más allá de las cifras, hablamos de oportunidades creadas, trayectorias transformadas y personas que hoy cuentan con mejores herramientas para impulsar su movilidad social y ampliar sus oportunidades de desarrollo. Cada número refleja una historia real de esfuerzo y superación” Alejandra Méndez, directora de Fundación TRAXION

Asimismo, destacó que para el 2026 se tiene una meta de expandir de 8 a 12 unidades el programa “En Ruta por la Educación”, además de fortalecer los modelos de logística con causa y los voluntariados para ampliar el impacto.

“Agradecemos profundamente la confianza y el compromiso de nuestros aliados, porque es a través de estas alianzas que logramos multiplicar resultados y generar cambios sostenibles en las comunidades” Alejandra Méndez, directora de Fundación TRAXION

Fundación TRAXION supera 2.2 millones de beneficiarios desde 2020 (cortesía)

TRAXION se ha posicionado como una empresa líder en movilidad y logística en México, trabajando bajo un modelo de transparencia, profesionalización y medición de impacto, generando un desarrollo social sostenible de largo plazo que impacta directamente en su capacidad empresarial, así como en la vida de la población.