La empresa TRAXION anunció la colocación de bonos de deuda por 2,000 millones de pesos en el mercado local, como parte de su estrategia para fortalecer su estructura financiera.

La operación se llevó a cabo el 17 de febrero de 2026 en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) y se estructuró en dos tramos a tasa variable. La compañía cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave TRAXION A.

TRAXION fortalece su estructura financiera con emisión de deuda

El primer tramo, denominado TRAXION 26, fue por 1,000 millones de pesos con un plazo de seis años y una tasa equivalente a TIIE de fondeo más 195 puntos base.

El segundo tramo, identificado como TRAXION 26-2, también fue por 1,000 millones de pesos, pero a un plazo de siete años, con una tasa de TIIE de fondeo más 200 puntos base.

Ambos instrumentos forman parte de un programa autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) hasta por 10,000 millones de pesos, lo que permite a la empresa realizar emisiones adicionales en el futuro.

La emisión recibió calificaciones A+ (mex) por Fitch Ratings, AA por HR Ratings y AA/M por Verum, lo que indica una sólida capacidad de pago y un perfil crediticio estable ante inversionistas institucionales.

TRAXION refinancia pasivos sin aumentar su apalancamiento

Traxión informó que los recursos obtenidos se utilizarán principalmente para sustituir pasivos, es decir, para refinanciar deuda previa en mejores condiciones.

De acuerdo con la empresa, esta operación no incrementará su nivel de apalancamiento, pero sí permitirá mejorar el calendario de vencimientos y optimizar el costo financiero, fortaleciendo su planeación de mediano y largo plazo.

Esta es nuestra segunda emisión de deuda en el mercado local, en línea con nuestro compromiso de buscar siempre las opciones de financiamiento óptimas, y refleja la confianza del mercado mexicano en nuestro modelo de negocio. Con esta transacción, nuestro perfil de deuda mejora considerablemente y nuestro balance se fortalece para seguir creando valor sostenible de largo plazo a todos nuestros grupos de interés. Aby Lijtszain, presidente ejecutivo y cofundador de TRAXION.

Agregó que la transacción mejora el perfil de deuda y fortalece el balance para generar valor sostenible a largo plazo.

Por su parte, Antonio Tejedo, vicepresidente de Relación con Inversionistas, explicó que la estructura en dos tramos permite extender los vencimientos y diversificar las fuentes de financiamiento.

TRAXION emite deuda por 2,000 millones de pesos en la BIVA (Cortesía)

Fundada en 2011, TRAXION opera en tres segmentos: movilidad de carga, logística y tecnología, y movilidad de personas.

Al cierre del tercer trimestre de 2025, la compañía reportó:

11,069 unidades motrices en promedio

Más de 1 millón de metros cuadrados de almacén logístico 3PL

Más de 1,300 clientes

Más de 25,000 colaboradores

Estas cifras permiten dimensionar la escala de la empresa y la relevancia de esta operación financiera dentro de su estrategia de crecimiento.