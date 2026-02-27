TRAXION dio a conocer sus resultados financieros del cuarto trimestre del 2025, reportando ingresos por 11 mil 51 millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 45.7% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El avance estuvo impulsado por la integración de Solistica, operación que fortaleció la estrategia corporativa hacia un modelo asset-light y consolidó el segmento de logística y tecnología como el principal generador de ingresos. Durante el trimestre, esta división aportó 58.4% de los ingresos totales de la compañía.

S&P Global reconoce desempeño ASG de TRAXION

Aby Lijtszain, presidente ejecutivo y cofundador de Traxión, señaló que la adquisición de Solistica marca uno de los hitos estratégicos más relevantes en la historia de la empresa, al considerar que la operación permitió expandir sus negocios y posicionarse como la compañía logística más importante de México.

En términos financieros, el flujo neto de efectivo generado por actividades de operación alcanzó 2 mil 358 millones de pesos en el cuarto trimestre, más del doble de lo registrado en el mismo lapso de 2024. El EBITDA consolidado se ubicó en mil 392 millones de pesos.

Además, el nivel de apalancamiento cerró el año en 2.23 veces deuda neta sobre EBITDA, un indicador similar al que la empresa mantenía antes de concretar la adquisición. Mientras que de manera anual, el flujo efectivo operativo ascendió a 5 mil 687 millones de pesos, en línea con la estrategia corporativa enfocada en fortalecer el balance y priorizar la generación de efectivo.

Por su parte, S&P Global incluyó por segundo año consecutivo a TRAXION en el Global Sustainability Yearbook; la empresa obtuvo 68 puntos en el Corporate Sustainability Assessment, posicionándose como la empresa mejor evaluada de su industria en México.

Para el 2026, TRAXION busca consolidar un crecimiento orgánico cercano al 10% tanto en ingresos como en EBITDA, con un margen estimado de alrededor de 16%. Además, se prevén inversiones de capital por aproximadamente 2 mil 400 millones de pesos, destinadas a la renovación de flota, expansión orgánica e innovación tecnológica, como parte de su plan de fortalecimiento operativo y competitivo.