Fundación TRAXION reafirmó su liderazgo en responsabilidad social al beneficiar a 565 mil 697 personas durante el 2025. Estas cifras, presentadas en su Informe Anual “AXION con Propósito”, consolidan un crecimiento superior al 50% respecto al año anterior, fortaleciendo el desarrollo social, la educación y la movilidad en México.

Desde su creación en 2020, la fundación ha impactado a más de 2.2 millones de personas en todo el país, consolidando un modelo que vincula con éxito la capacidad empresarial con un impacto social medible y transparente.

Logística con causa: Fundación TRAXION logra resultados históricos en 2025

El impacto de la organización se refleja en indicadores clave de sus programas educativos y operativos. Durante el último año, se entregaron más de 5 mil certificaciones de educación básica a través de “En Ruta por la Educación”, además de otorgar 1,163 becas mediante el programa “SuperaT”.

En el terreno de la logística, la fundación movilizó a 35 mil personas en iniciativas de transporte con causa y trasladó más de 700 toneladas de ayuda humanitaria en situaciones de emergencia. Este esfuerzo fue respaldado por la participación activa de 3,839 voluntarios en acciones comunitarias y ambientales.

Alejandra Méndez, Directora de Fundación TRAXION, resaltó que más allá de las cifras, el orgullo radica en las trayectorias transformadas:

Hablamos de personas que hoy cuentan con mejores herramientas para impulsar su movilidad social y ampliar sus oportunidades de desarrollo. Cada número refleja una historia real de esfuerzo. Alejandra Méndez, Directora de Fundación TRAXION

Fundación TRAXION transforma la educación y movilidad en México. (Cortesía)

Visión de Fundación TRAXION 2026: Expansión y compromiso estratégico con México

Para el cierre del informe, la directiva adelantó que la visión 2026 contempla una expansión operativa significativa. El programa educativo crecerá de 8 a 12 unidades, fortaleciendo los modelos de logística con causa para ampliar el alcance en las comunidades más vulnerables.

Alejandra Méndez subrayó que la responsabilidad social empresarial no es un complemento, sino una convicción estratégica:

Cuando una empresa pone su infraestructura, su capacidad operativa y su talento al servicio del desarrollo social, el impacto alcanza escala nacional. Agradecemos profundamente la confianza y el compromiso de nuestros aliados, porque es a través de estas alianzas que logramos multiplicar resultados y generar cambios sostenibles en las comunidades. Alejandra Méndez, Directora de Fundación TRAXION

Como parte de TRAXION, la empresa líder en movilidad y logística en México, la fundación opera bajo principios de profesionalización que garantizan un desarrollo social sostenible a largo plazo, multiplicando resultados a través de alianzas estratégicas.