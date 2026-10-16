La empresa automotriz, Toyota impulsa nuevas soluciones de movilidad inclusiva mediante tecnologías que buscan facilitar los desplazamientos y ampliar la autonomía de las personas.

A través de su visión global de Movilidad para Todos, la empresa desarrolla proyectos que van más allá de los automóviles, con alternativas para el transporte urbano, la accesibilidad y la exploración espacial.

Toyota de México destacó que la innovación tecnológica debe partir de las necesidades de las personas, con soluciones que contribuyan a una sociedad más integrada, en la que la edad, la condición física y el entorno no sean obstáculos para trasladarse.

La empresa señala que su visión de movilidad también contempla la sustentabilidad, mediante tecnologías orientadas a reducir emisiones y favorecer entornos urbanos más eficientes.

Toyota impulsa movilidad inclusiva y tecnología espacial (cortesía )

Toyota lleva su visión de movilidad hasta la luna

El Lunar Cruiser es uno de los proyectos con los que Toyota busca ampliar los límites de la movilidad. Desde 2019, Toyota y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) trabajan en la investigación de un vehículo lunar presurizado y tripulado, diseñado para la exploración espacial.

El proyecto contempla el uso de celdas de combustible de hidrógeno para impulsar el vehículo. Según Toyota, las tecnologías desarrolladas para operar en condiciones extremas podrían contribuir posteriormente a mejorar los vehículos terrestres, particularmente en materia de eficiencia energética y supervivencia.

El presidente de Toyota Motor de México, Takaaki Kuga, destacó que el propósito de la compañía es desarrollar tecnologías que respondan a distintas necesidades de movilidad.

Nuestra misión es generar felicidad para todos inspirando una movilidad que abra posibilidades [...] Transformar la movilidad significa pensar mucho más allá de un automóvil, significa desarrollar tecnologías que se adapten a las necesidades para que nadie se quede atrás en el camino hacia el futuro. Takaaki Kuga, presidente de Toyota Motor de México

Toyota impulsa movilidad inclusiva y tecnología espacial (cortesía )

e-Palette busca incorporar la movilidad eléctrica y el transporte compartido

Diseñado para los servicios de movilidad (MaaS - Mobility as a Service), e-Palette es un vehículo eléctrico, autónomo y versátil. Su diseño de piso bajo y espacio modular le permite funcionar como transporte colectivo inclusivo, tienda móvil u oficina rodante. Al no generar emisiones, este desarrollo puede optimizar el flujo en las ciudades inteligentes y promover un ecosistema urbano más limpio y eficiente.

La flexibilidad del e-Palette permite adaptar el espacio a diferentes necesidades, una característica que se integra en la estrategia de la empresa para desarrollar soluciones de movilidad más accesibles.

Toyota impulsa movilidad inclusiva y tecnología espacial (cortesía )

Tecnología para mejorar la autonomía de personas con discapacidad

Toyota considera que los escalones y terrenos irregulares son barreras para las personas que utilizan sillas de ruedas, por este motivo la empresa está desarrollando JUU, un prototipo de silla de ruedas eléctrica capaz de subir y bajar escaleras de hasta 16 centímetros.

Aprovechando los componentes de los motores de dirección automotriz, JUU está diseñado para dar a los usuarios la libertad de explorar espacios complejos con independencia.

Por otro lado, Yosh-e es un dispositivo de asistencia que transforma el día a día de las personas. Al acoplarse al marco de una silla de ruedas convencional, la convierte en una solución de movilidad eléctrica.

Este innovador desarrollo brinda mayor alcance, control y autonomía en los desplazamientos diarios, reduciendo el desgaste físico y facilitando una integración más dinámica y activa en la sociedad.