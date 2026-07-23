La automotriz japonesa Toyota reafirmó su compromiso de largo plazo con México, luego de anunciar una inversión de 3 mil 600 millones de dólares en Texas, Estados Unidos, como parte de la reorganización de sus operaciones de manufactura en Norteamérica.

La empresa explicó que la inversión forma parte de un proceso permanente de evaluación para fortalecer la competitividad de sus plantas y responder a la demanda de los clientes en la región.

En Toyota, como parte de nuestra filosofía, evaluamos continuamente nuestras operaciones de manufactura para asegurar que sigamos siendo competitivos y que podamos responder a la demanda de los clientes. Toyota

La compañía añadió que esta estrategia refleja su compromiso con Norteamérica, incluida México, así como con la generación de empleos y el fortalecimiento de la cadena de proveeduría.

Producción de la Tacoma se trasladará gradualmente a Texas

Como parte de la reorganización, Toyota informó que la producción de la camioneta Tacoma será trasladada de manera paulatina desde su planta de Baja California hacia las instalaciones de San Antonio, Texas.

La transición se realizará durante aproximadamente cuatro años, con el objetivo de mantener una operación ordenada dentro de la estructura manufacturera regional de la empresa.

La automotriz destacó que este movimiento responde a su estrategia para optimizar la producción en Norteamérica y no representa un cambio en su compromiso con el mercado mexicano.

Toyota destaca el papel de México en su estrategia regional

Toyota aseguró que continuará operando con normalidad en México y reconoció la contribución de sus colaboradores mexicanos al crecimiento y la competitividad de la compañía en la región.

Asimismo, señaló que las operaciones en el país forman parte de una plataforma de manufactura integrada junto con Estados Unidos y Canadá, en la que plantas, proveedores y talento especializado trabajan para atender la demanda de los tres mercados.

Con esta postura, Toyota reiteró que la reorganización de su producción en Norteamérica forma parte de una estrategia regional de largo plazo y reafirmó su compromiso con México, sus trabajadores y su cadena de proveeduría.