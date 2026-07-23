Donald Trump presumió la nueva inversión de Toyota en Estados Unidos, al asegurar que dicha empresa trasladará sus operaciones que mantenía originalmente en Baja California, México.

“Toyota acaba de anunciar que se va de México y viene para acá. Van a construir la planta más grande del mundo. Todos están regresando”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

El mandatario afirmó que durante su gestión se están levantando más fábricas que en cualquier otra época de la historia del país, en sectores tan variados como la inteligencia artificial y la industria automotriz.

Toyota (Unsplash)

Toyota deja México por Estados Unidos, presume Donald Trump

Durante un evento político en Georgia, el presidente Donald Trump aseguró que “todos (los inversores) se están yendo de Canadá y México" para instalarse en Estados Unidos.

“Todos se están yendo de Canadá. Se están yendo de México. Vienen desde Alemania, Japón y Corea del Sur”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

En ese contexto, presumió que la empresa Toyota anunció la construcción de una nueva planta en Texas, en la cual trasladará las operaciones que inicialmente se habían mantenido en Baja California.

Mencionó que Toyota Motor Corp le aseguró que, una vez terminada la construcción, trasladará la producción de su camioneta Tacoma de la planta de Toyota Manufacturing Baja California a la de Texas.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (GEORGI LICOVSKI/EFE)

Toyota dejará México de manera gradual hasta 2030

Antes del anuncio de Donald Trump, la Secretaría de Economía de México había informado que el traslado a Estados Unidos de las operaciones de la automotriz Toyota se realizará de manera gradual hasta el año 2030.