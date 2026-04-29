Tlaxcala realizó con éxito su primer Tapatón, al superar la meta inicial con la recolección de más de 9.6 toneladas de tapitas de plástico, las cuales serán destinadas a apoyar el tratamiento de niñas y niños con diagnóstico de cáncer, a través de la Fundación Banco de Tapitas A.C.

La jornada fue organizada por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) en coordinación con la fundación, y se llevó a cabo en la Plaza de la Constitución, donde participaron escuelas, empresas, dependencias gubernamentales y ciudadanía en general.

Tapatón en Tlaxcala fortalece apoyo a niños con cáncer junto a Banco de Tapitas

La presidenta honorífica del SEDIF, Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, destacó que cada tapita recolectada se traduce en apoyo directo para familias que enfrentan el cáncer infantil, ya sea en medicamentos, traslados o acompañamiento integral.

Cada tapita representa una oportunidad, un paso más en su tratamiento, un alivio para sus familias. Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, presidenta honorífica del SEDIF.

En representación de la gobernadora Lorena Cuéllar, la gobernadora infantil Nela Eunice Vázquez subrayó que esta iniciativa fortalece valores como la empatía, la conciencia ambiental y el compromiso colectivo, especialmente entre niñas, niños y jóvenes.

Por su parte, Ismael Martínez, representante de la Fundación Banco de Tapitas A.C., reconoció la alta participación ciudadana y señaló que este esfuerzo marca el inicio de futuras ediciones en la entidad.

También recordó que desde 2015 la organización brinda apoyo a menores con cáncer en situación vulnerable en todo el país, además de contar con albergues en Puebla, Ciudad de México y Querétaro para acompañar a las familias durante los tratamientos.

Tapatón Tlaxcala supera meta y reúne más de 9.6 toneladas de tapitas. (Cortesía)

Tapatón en Tlaxcala impulsa reciclaje y solidaridad social

El evento contó con la participación del Gabinete Infantil, cuyos integrantes promovieron la recolección de tapitas en escuelas y municipios, fortaleciendo la conciencia ecológica y la solidaridad social.

Además de su impacto en la salud, el Tapatón impulsó la cultura del reciclaje, al demostrar que el cuidado del medio ambiente puede convertirse en una herramienta de apoyo social.

Con esta iniciativa, el SEDIF Tlaxcala reafirma su estrategia de fortalecer la participación ciudadana y el tejido social mediante acciones que combinan solidaridad, sostenibilidad y apoyo a sectores vulnerables.