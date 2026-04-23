El Gobierno de Tlaxcala, a través del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ), fortalece las oportunidades para las y los jóvenes mediante programas sociales y acciones comunitarias como los Tlaxcal-Tequios.

La directora del ITJ, Lucero Morales Tzompa, informó que estas acciones forman parte de una política pública incluyente que impulsa el desarrollo integral de la juventud en la entidad.

Tlaxcala fortalece oportunidades para jóvenes con programas del ITJ

Los programas implementados buscan ampliar el acceso a herramientas tecnológicas, capacitación y apoyos productivos para jóvenes de entre 18 y 30 años.

Entre ellos destaca “Tablets para Todos”, dirigido a estudiantes y emprendedores que requieren equipo tecnológico para su desarrollo académico o laboral.

En su primera etapa, el programa benefició a 640 jóvenes, con un esquema en el que el ITJ subsidia el 80 por ciento del costo y los beneficiarios aportan el 20 por ciento restante.

Asimismo, se realizó la tercera edición de “Herramientas para tu Futuro”, mediante la cual se entregaron 360 kits de trabajo para oficios como construcción, carpintería, estilismo, repostería y jardinería, además de triciclos de carga y bicicletas.

Este programa también contempla un subsidio del 80 por ciento, lo que facilita el acceso a herramientas que impulsan el autoempleo y la movilidad de las juventudes.

Tlaxcal-Tequios fortalecen comunidad y participación juvenil

En cuanto a los Tlaxcal-Tequios, se trata de una iniciativa que promueve la participación activa de las y los jóvenes en la recuperación y mejora de espacios públicos, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la corresponsabilidad social.

Hasta el momento, se han realizado más de 60 jornadas en distintos municipios, con actividades semanales que involucran a jóvenes en acciones directas de beneficio comunitario.

Finalmente, el ITJ informó que actualmente cuenta con más de 10 programas activos, todos de nueva creación, y adelantó nuevas acciones como:

Vales para cirugías de la vista

Becas de movilidad internacional

Convocatorias para entrega de laptops a universitarios

Con estas iniciativas, el Gobierno de Tlaxcala consolida una estrategia integral para fortalecer el desarrollo, la inclusión y las oportunidades de las juventudes en el estado.