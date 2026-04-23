Lorena Cuéllar Cisneros posiciona a Tlaxcala como modelo nacional en el tratamiento y la cultura del agua al encabezar la inauguración del Encuentro Nacional por la Cultura del Agua (ENxCA) 2026, evento que reúne a más de 3 mil asistentes.

El encuentro se realiza en el Parque Ecológico “Federico Silva”, en la comunidad de San Hipólito Chimalpa, donde se destacaron las acciones en el cuidado de los recursos hídricos.

Como parte de esta estrategia, y con respaldo del gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, se invertirán 4 mil 500 millones de pesos para el saneamiento del río Zahuapan.

Tlaxcala impulsa inversión hídrica y recuperación de espacios para desarrollo sostenible

La mandataria estatal subrayó que la transformación requiere conciencia social y educación, por lo que su administración trabaja en la recuperación de espacios que anteriormente eran focos de infección para convertirlos en áreas que fomenten la cultura del agua, la convivencia y el uso sustentable del recurso.

No hay transformación sin conciencia y no hay conciencia sin educación. Por eso hoy trabajamos todos con este gran ímpetu de sacar adelante este tema tan importante. Lorena Cuéllar, Gobernadora de Tlaxcala.

Además, destacó que el gobierno estatal opera plantas tratadoras que permiten reutilizar el agua en el campo tlaxcalteca, fortaleciendo la productividad y generando beneficios a largo plazo.

En este contexto, también se anunció que en 2026 se invertirán mil millones de pesos en Apizaco para atender problemáticas de calidad del agua y mejorar la salud de la población.

Lorena Cuéllar impulsa cultura del agua y saneamiento en Tlaxcala con inversión histórica. (Cortesía )

ENxCA 2026 consolida a Tlaxcala como referente nacional

El Encuentro Nacional por la Cultura del Agua 2026 se consolida como un espacio clave para el intercambio de ideas, experiencias y buenas prácticas en torno a la gestión del recurso hídrico.

La participación de más de 3 mil asistentes supera la edición anterior y fortalece el acceso a tecnologías y conocimiento en materia de agua.

Asimismo, se destacó que Tlaxcala es eje del Plan Nacional Hídrico, con proyectos como el saneamiento del río Zahuapan, la construcción de plantas tratadoras y sistemas que mejorarán la capacidad de tratamiento del agua.

Entre las acciones futuras, también se contempla la construcción de ocho salas inmersivas para promover la cultura del agua en distintos municipios, mediante inversión conjunta entre el estado y la federación.

El evento incluyó el reconocimiento a la gobernadora por su impulso a este encuentro, así como la toma de protesta de la red “Cascos Rosas”, iniciativa que promueve la inclusión de mujeres en el sector hídrico. Además, se realizó un recorrido por las áreas de exposición, el parque ecológico y la Sala Inmersiva del Agua.