Tlaxcala consolidó su desempeño en el Regional de Boxeo rumbo a la Olimpiada Nacional 2026, al sumar 14 deportistas clasificados durante la jornada de semifinales celebrada en la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento.

Tlaxcala destaca en boxeo rumbo a Olimpiada Nacional

Durante el segundo día de competencias, pugilistas tlaxcaltecas destacaron en distintas categorías, asegurando su pase a la final y su clasificación a la etapa nacional.

Entre los resultados más relevantes se encuentran:

Juan Carlos Olaya (Sub 17, 46 kg) venció a Hidalgo

Kaled Ramírez (Sub 19, 70 kg) ganó por RSC ante Veracruz

Emir Tlatelpa (Sub 19, 75 kg) superó a Hidalgo

Ángel Rojas (Sub 19, 80 kg) se impuso por RSC frente a Veracruz

En la categoría Sub 17, división de más de 80 kilogramos, Diego Sánchez derrotó a su rival de Puebla, asegurando su lugar en la final.

En la rama femenil Sub 19 (57 kg), Montserrat Rivera venció a Hidalgo, mientras que Tais Aislinn Escárcega avanzó tras la ausencia de su oponente.

14 boxeadores de Tlaxcala avanzan a Olimpiada Nacional 2026. (Cortesía)

Tlaxcala fortalece delegación con 14 clasificados

Estos resultados se suman a los clasificados previamente en Sub 17: Víctor Hernández, Axel Serrano, Sergio Hernández, Jesús Juárez y Guillermo Benjamín Flores.

En Sub 19 también avanzaron Valeria Luna y Lucero de Jesús, en la división de 54 kilogramos.

Con ello, Tlaxcala acumula 14 atletas clasificados que representarán al estado en la Olimpiada Nacional 2026, a celebrarse en Nayarit.

Durante el fin de semana, la delegación tlaxcalteca enfrentará a competidores de Veracruz, Oaxaca, Puebla e Hidalgo, en busca de ampliar su participación y consolidar su nivel en el boxeo juvenil.