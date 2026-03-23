La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, dio a conocer una inversión de 80 millones de pesos para fortalecer la identidad, la convivencia y el tejido social en Tetlatlahuca. Asimismo, señaló que con estos recursos se acercarán servicios y programas al municipio, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de miles de familias.

Lorena Cuéllar destaca rehabilitación de calles y espacios públicos en el municipio

Durante su mensaje, la mandataria destacó que su administración ejecutó un presupuesto de 53 millones de pesos, que se destinó a la rehabilitación y construcción de calles, el arco de acceso y el mejoramiento del tramo carretero Tetlatlahuca-Xoxtla, así como al parque municipal, la nueva unidad deportiva y la transformación de áreas comunes.

Tetlatlahuca recibe inversión estatal para fortalecer el tejido social (cortesía)

Además, añadió que estas acciones se suman a las obras de rehabilitación de escuelas, equipamiento de comedores para desayunos calientes y 2 mil 256 acciones para impulsar el campo con herramientas, subsidios y programas.

De igual manera, explicó que su gobierno ha entregado ayudas funcionales, calentadores solares, sistemas de captación de agua de lluvia, apoyos productivos para jefas de familia, asistencia alimentaria, cirugías de la vista gratuita, y ha realizado 635 acciones de vivienda.

Tetlatlahuca recibe inversión estatal para fortalecer el tejido social (cortesía)

Cuéllar afirmó que su gobierno ha hecho una inversión de 10 mil millones de pesos en seguridad, 13 mil millones en salud y 9 mil millones de pesos en infraestructura, montos que han ayudado al desarrollo del estado, situación que, aseguró, no había pasado en los últimos 40 años.

“En Tlaxcala, en cuatro años, hemos hecho más que en 40 años atrás, pero ha sido con recurso del gobierno del Estado y eso es muy importante. Hemos demostrado que sí se puede, que cuando se quiere se puede” Lorena Cuéllar, gobernadora de Tlaxcala

Por su parte, la presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, dio a conocer que la dependencia brindó 446 mil 500 apoyos y servicios y anualmente se ha beneficiado a 3 mil personas con programas como Alimentación Escolar, Unidades Médicas Móviles y Gerontológicas, las Clínicas de las Emociones municipal y estatal, Mujeres Jefas de Familia, entre otros.

Tetlatlahuca recibe inversión estatal para fortalecer el tejido social (cortesía)

Mientras que el secretario de Turismo, Fabricio Mena Rodríguez, agradeció a la gobernadora, pues con el respaldo del Instituto de Antropología e Historia (INAH), en Tetlatlahuca se realizan trabajos para el descubrimiento de la zona arqueológica ubicada en el cerro Las Tres Cruces.

“Hoy afirmamos con absoluta certeza que el turismo es la segunda fuente de ingresos en Tlaxcala. Esto no es casualidad, es el resultado de la visión clara de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, así como de su política pública que pone al centro a nuestras comunidades, a nuestra gente y su bienestar” Fabricio Mena Rodríguez, secretario de Turismo

El secretario de Salud, Rigoberto Zamudio Meneses, destacó que en el municipio ahora existen dos escuelas certificadas como promotoras de la salud y que junto con la SEDIF se han realizado 305 acciones en salud mental y adicciones.

Tetlatlahuca recibe inversión estatal para fortalecer el tejido social (cortesía)

Finalmente, el presidente municipal, Hugo Mendoza Salazar, agradeció el apoyo del gobierno estatal y federal para erradicar el rezago en sectores como educación, salud y seguridad, con el objetivo de posicionar a Tetlatlahuca como un municipio desarrollado que impacte directamente en la calidad de vida de las y los tlaxcaltecas.