La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) dio a conocer que la construcción de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) en Teolocholco, Tlaxcala, presenta un avance del 98%.

El gobierno de México, a través de la SICT, invirtió más de 100 millones de pesos para esta nueva universidad que beneficiará a 27 mil 800 habitantes.

Universidad Rosario Castellanos en Tlaxcala contará con cinco edificios

El nuevo plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Tlaxcala contará con una matrícula de mil 600 alumnos, 800 por turno, y en esta primera etapa de construcción se tuvo una inversión de 130 millones de pesos para generar 700 empleos: 300 directos y 400 indirectos.

La UNRC en Teolocholco cuenta con una superficie de 13 mil 833 metros cuadrados para la edificación de cinco edificios de dos niveles, una cancha multifuncional y una plaza cívica.

De acuerdo con la SICT, el primer edificio contará con 20 aulas para 40 alumnos cada una y sanitarios. Mientras que el segundo edificio contará, en la planta baja, con talleres de cómputo, cámara Gesell, sala de juicios orales, sanitarios y cabina de radio; y en la planta alta estará criminalística, cubículo para alumnos, sanitarios y taller de cómputo.

Por otra parte, el tercer edificio será para una biblioteca de 445 metros cuadrados; contará con una planta baja para área de consulta, de lectura y de registro, y una planta alta para área de lectura y trabajo.

El cuarto edificio se destinará para fines administrativos; en la planta baja tendrá una sala de maestros, servicios educativos y sanitarios, y en la planta alta se ubicará la dirección y sala de juntas.

Finalmente, el quinto edificio será un auditorio con capacidad para 257 personas, con una planta baja con platea para 177 espectadores y planta alta con palco para 77 lugares, tres con ingreso para silla de ruedas, además de escenario y sanitarios.

De igual manera, la Universidad Rosario Castellanos contará con consultorios médicos, de psicología y para talleres. Así como cuarto de bombas y un área de tratamiento de aguas pluviales.

En la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Tlaxcala se impartirán las carreras, en modalidad presencial y a distancia, de:

Contaduría y Finanzas

Derecho y Seguridad Ciudadana

Ciencias de la Comunicación

Psicología

Turismo

Administración y Comercio

Ciencias Ambientales para Zonas Urbanas

Con la construcción del nuevo plantel de la Universidad Rosario Castellanos, el gobierno de Tlaxcala, en coordinación con autoridades federales y la SICT, reafirma su compromiso de impulsar infraestructura digna para las y los estudiantes, con el objetivo de acercar las aulas a las comunidades y garantizar un acceso a la educación superior.