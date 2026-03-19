La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó la presentación del nuevo Atlas de Riesgos de Tlaxcala, una herramienta que incorpora tecnología de vanguardia para la prevención y planeación estratégica. Este instrumento tiene como propósito fundamental proteger la vida, la salud y el patrimonio de las familias tlaxcaltecas.

La mandataria, quien también preside el Consejo Estatal de Protección Civil, afirmó que este sistema reafirma el compromiso de su administración con la seguridad territorial.

Lorena Cuéllar prioriza la seguridad territorial en los 60 municipios de Tlaxcala

La gobernadora sostuvo que, tras 20 años de rezago, la actualización de este instrumento se convirtió en una prioridad. Se trata de una herramienta poderosa para las autoridades de los 60 ayuntamientos, ya que permite identificar, prevenir y actuar de manera oportuna ante posibles contingencias.

Este sistema de información geográfica se suma a una visión nacional que reconoce que el bienestar no solo se construye con obras, sino con responsabilidad territorial. Con ello, Tlaxcala fortalece su capacidad de respuesta y planeación ante escenarios de riesgo en toda la entidad.

Cecilia Izcapa Treviño, directiva del CENAPRED, reconoció que este instrumento es un avance significativo que permitirá una mejor toma de decisiones. La herramienta será clave para el ordenamiento territorial y la evaluación de proyectos de infraestructura como hospitales, escuelas y carreteras.

Por su parte, el coordinador de Protección Civil estatal, Juvencio Nieto Galicia, calificó al Atlas como uno de los más avanzados del país. Explicó que funciona como una “brújula estratégica” que proyecta escenarios de posibles daños y evalúa la vulnerabilidad del estado frente a fenómenos naturales.

Tlaxcala a la vanguardia nacional con nuevo sistema de gestión de riesgos

El Atlas permitirá enfrentar retos derivados de la actividad del volcán Popocatépetl, riesgos sísmicos, inundaciones e incendios forestales. También contempla contingencias en corredores industriales, permitiendo a los municipios definir zonas de atención prioritaria y desplegar servicios de emergencia eficientemente.

Especialistas detallaron que el sistema se basa en tres componentes innovadores:

Sistema de Información Geográfica: Con 500 capas de datos analíticos.

Visor del Atlas: Mapas interactivos disponibles en atlas.tlaxcala.gob.mx.

Comando de Incidentes: Coordinación en tiempo real entre rescatistas y cuerpos de seguridad.

Este esfuerzo conjunto, que incluyó cartografía especializada en tres libros técnicos, garantiza que la información se mantenga actualizada mediante estudios geológicos e hidrometeorológicos periódicos para salvaguardar a la población.