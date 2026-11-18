Un total de 38 mujeres de Tlaxcala por instrucciones de la gobernadora Lorena Cuéllar recibieron créditos para mujeres en Tlaxcala por un monto conjunto de 745 mil pesos, mediante el programa Libertad Mujer de Financiera para el Bienestar (FINABIEN), con el propósito de fortalecer sus emprendimientos y autonomía económica.

En representación de la gobernadora, la Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Mariana Espinosa de los Monteros, encabezó la entrega de los financiamientos en el Centro de Justicia para las Mujeres.

Los apoyos consisten en créditos sin intereses ni aval, dirigidos a mujeres que realizan actividades productivas y han enfrentado situaciones de violencia.

Tlaxcala entrega créditos a mujeres (cortesía )

¿Cómo funcionan los créditos del programa Libertad Mujer?

Durante el evento,la directora de Planeación e Inclusión Financiera de FINABIEN, Elia Eugenia López Mandujano, explicó que el programa ofrece financiamiento a la palabra para mujeres que tienen dificultades para acceder a los servicios de la banca tradicional.

Las beneficiarias podrán utilizar los 745 mil pesos en créditos para adquirir materia prima, materiales e insumos necesarios para sus negocios, aprovechar la capacitación recibida, atender pedidos y generar mayores ingresos.

La funcionaria indicó que durante 2026 FINABIEN ha firmado 16 convenios para impulsar este esquema en 13 entidades federativas, entre ellas Tlaxcala. A nivel nacional, el programa acumula mil 485 créditos por un monto de 23.8 millones de pesos.

Tlaxcala entrega créditos a mujeres (cortesía )

Buscan fortalecer la autonomía económica de mujeres que han enfrentado violencia

La presidenta honorífica del SEDIF Mariana Espinosa, destacó que el acceso a recursos económicos y oportunidades productivas es una herramienta para fortalecer la autonomía económica de las mujeres, desarrollar sus capacidades y construir mejores condiciones de bienestar para ellas y sus familias.

La presidenta honorífica del SEDIF también señaló que este esfuerzo se complementa con el programa Jefas de Familia, que ha beneficiado a 3 mil mujeres mediante apoyos y acompañamiento para emprender negocios como estéticas, tiendas de abarrotes y tortillerías. De acuerdo con lo expuesto, estas actividades también permiten generar oportunidades laborales para otras mujeres.

Por su parte, la vicefiscal Liz Aurora Sánchez Fuentes, en representación de la fiscal general de Justicia del Estado, Ernestina Carro Roldán, señaló que los financiamientos forman parte de las acciones institucionales para ofrecer alternativas a las mujeres que han enfrentado violencia y avanzar hacia su independencia económica.

También destacó que el acceso a la justicia y la protección institucional deben acompañarse de oportunidades para fortalecer los ingresos y tomar decisiones sobre el futuro.

Tlaxcala entrega créditos a mujeres (cortesía )

Beneficiarias reconocen oportunidad para fortalecer sus negocios

En representación de las participantes, Josefina G. agradeció el apoyo y señaló que el financiamiento representa una oportunidad para impulsar sus emprendimientos de mujeres y comenzar una nueva etapa.

Asimismo, reconoció que salir de un ciclo de violencia implica enfrentar miedos y dificultades, por lo que contar con recursos para desarrollar una actividad productiva puede marcar una diferencia.

La beneficiaria alentó a sus compañeras a reconocer sus capacidades, trabajar por sus proyectos y ejercer su derecho a tomar decisiones propias y construir un futuro libre de violencia.

Con el programa Libertad Mujer, las instituciones participantes buscan ampliar las alternativas de independencia económica femenina mediante financiamiento para actividades productivas.