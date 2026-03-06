La gobernadora del estado de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, dio un mensaje a la población con motivo de su segundo Informe de Gobierno, en el que dijo orgullosa de encabezar un gobierno de la gente.

La mandataria reunió a más de 5 mil personas en la Velaria de la Feria Estatal de León, entre habitantes de esta ciudad y decenas de invitados especiales como las gobernadoras de Chihuahua, Maru Campos; y de Aguascalientes, Tere Jiménez.

En su discurso, García Muñoz Ledo aseguró que en estos dos años ha llevado a cabo un gobierno de territorio y no de escritorio, cercano a la gente y comprometido con el bienestar de todos.

En especial, destacó las acciones en favor de las y los jóvenes, como la entrega de becas, el apoyo a la educación inicial, la creación del Bachillerato Integral Guanajuato y el programa Abre la Puerta a tu Futuro, en el que literalmente se visita a estudiantes que abandonaron los estudios para convencerlos de retomar el camino. Gracias a esta acción, 5 mil 428 jóvenes regresaron a las aulas.

“Hoy tenemos a más jóvenes en las aulas que hace un año, y lo más importante: no están solo porque cunear con acompañamiento psicológico” Libia Dennise García Muñoz, gobernadora de Guanajuato

Asimismo, subrayó que es la única gobernadora de México que tiene no uno sino dos gabinetes gracias a la creación del Gabinete de las Juventudes, integrado por 11 mujeres y 10 hombres de la entidad que representan a la juventud ante todas las secretarías y subsecretarías de la entidad.

Libia Dennise destaca avances en educación y apoyo a jóvenes en Guanajuato (cortesía)

Guanajuato tiene el mejor sistema de salud de México

Libia Dennise García Muñoz Ledo aseguró que Guanajuato tiene el mejor sistema estatal de Salud de todo el país, un hecho reconocido por instancias federales. Uno de los secretos de este éxito, señaló, es la política de cero rechazo.

Asimismo, resaltó que tiene el orgullo de encabezar el estado que ocupa el primer lugar nacional en vacunación infantil; tan solo en este año, se aplicaron casi 3 millones de dosis. Además, se realizan campañas de vacunación contra la influenza estacional y en los últimos meses se reforzó la vacunación contra el sarampión.

“En Guanajuato no se pregunta a quien llega a un hospital si cuenta con otro servicio de salud: se le atiende y se le ofrecen servicios que muchas veces ni las instancias federales ofrecen” Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato

Con estas acciones, Guanajuato garantiza como en ningún otro lugar del país la salud como un derecho real y que promueve la justicia, transparencia y trato igualitario.

Libia Denisse destaca caída en la tasa de homicidios

En materia de seguridad, la gobernadora reconoció que este tema es de mayor preocupación entre la ciudadanía, y por ello es también el que más le ocupa y en el que se han conseguido los resultados que más le enorgullecen.

“Como gobernadora, hoy les puedo ver a los ojos para decirles que vamos por el camino correcto. Aún nos falta mucho camino por recorrer, pero lo vamos a hacer juntos y seguiremos dando resultado a nuestra gente” Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato

La mandataria señaló que los indicadores le dan la razón y hoy puede decir que la tasa de homicidios ha caído más de 50 por ciento, siendo febrero pasado el mes con menos casos registrados en los últimos ocho años.

En Guanajuato cada vez se camina con menos miedo gracias a que la estrategia de seguridad va por la ruta correcta, la cual está encabezada por el cuerpo de policía mejor pagado y capacitado de todo el país: las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.