El Gobierno del estado de Guanajuato informó que la situación se encuentra controlada tras los hechos registrados luego de las operaciones del Gobierno Federal en Jalisco.

De acuerdo con el reporte oficial, las carreteras estatales y federales están libres y sin afectación, por lo que no se advierte riesgo para circular. Las vialidades permanecen bajo vigilancia permanente de fuerzas estatales y federales.

Las autoridades estatales precisaron que hubo incidentes en distintos municipios; sin embargo, todos fueron contenidos y se mantiene saldo blanco.

Guanajuato refuerza vigilancia y llama a evitar desinformación en redes sociales

Se informó que en los municipios se mantienen operativos de vigilancia con apoyo de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y corporaciones municipales.

El despliegue en todo el territorio estatal permitió la detención de varias personas, quienes fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato; además, se logró evitar la quema de vehículos en distintos puntos y mantener libres las vialidades estratégicas de la entidad.

El Gobierno estatal advirtió sobre la circulación de información falsa en redes sociales, incluidas imágenes de incendios generadas con inteligencia artificial, las cuales, señaló, pueden generar psicosis entre la población.

Por ello, se exhortó a la ciudadanía a informarse únicamente a través de canales oficiales y evitar compartir contenido no verificado.

Asimismo, se reiteró que el aeropuerto opera con normalidad, no se reportan incidentes en los centros penitenciarios y se mantiene una alerta constante para monitorear y atender cualquier eventualidad.

Con corte a las 13:30 horas del 22 de febrero de 2026, se registraron incidentes en 23 municipios, todos ya controlados:

Ocampo

Dolores Hidalgo

San Miguel de Allende

Victoria

Guanajuato

Silao

Irapuato

Pueblo Nuevo

Salamanca

León

San Francisco del Rincón

Purísima del Rincón

Romita

Manuel Doblado

Pénjamo

Abasolo

Huanímaro

Valle de Santiago

Yuriria

Moroleón

Santiago Maravatío

Acámbaro

El Gobierno de Guanajuato reiteró su compromiso de mantener vigilancia permanente y comunicación transparente con la ciudadanía para preservar la paz y la seguridad en la entidad.