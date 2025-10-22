Como parte del compromiso por fortalecer la seguridad en la región Centro-Occidente del país, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, participó en la Quinta Reunión de Gobernadores.

En esta reunión, los y las mandatarias de Colima, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Michoacán, evaluaron avances de los trabajos coordinados y definieron estrategias para preservar la paz y tranquilidad en sus entidades.

Tere Jiménez refuerza la estrategia de seguridad en Aguascalientes

El encuentro se realizó en La Mojonera en Zapopan, Jalisco, en las instalaciones de la 15ª Zona Militar, donde los y las gobernadoras se centraron en la revisión de los avances de seguridad conforme a los acuerdos previos, así como en la definición de nuevas acciones para reforzar la vigilancia en carreteras y fronteras estatales.

Gobernadores de Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Colima, Nayarit, Zacatecas y Michoacán refuerzan estrategias de seguridad (Cortesía)

Durante la reunión, Tere Jiménez destacó que Aguascalientes se mantiene como uno de los estados más seguros del país, gracias a la efectiva coordinación entre los tres niveles de gobierno, la incorporación de nuevos policías estatales, la tecnología de punta, cámaras de videovigilancia y las cinco puertas de seguridad en los accesos al estado.

Asimismo, los gobernadores ratificaron su compromiso con el trabajo coordinado y el diálogo continuo, conscientes de la responsabilidad compartida en la construcción de un México más seguro y pacífico.

Entre los asistentes estuvieron los gobernadores:

Pablo Lemus Navarro de Jalisco

Miguel Ángel Navarro Quintero de Nayarit

David Monreal Ávila de Zacatecas

Indira Vizcaíno Silva de Colima

Libia Dennise García Muñoz Ledo de Guanajuato

Gobernadores de Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Colima, Nayarit, Zacatecas y Michoacán refuerzan estrategias de seguridad (Cortesía)

La reunión demuestra el compromiso de los mandatarios de la región Centro-Occidente por garantizar la seguridad, fortalecer la coordinación interinstitucional y mantener un clima de paz para las familias mexicanas, consolidando la colaboración entre estados y fuerzas federales.