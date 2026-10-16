La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, inauguró el Primer Foro Regional Inmobiliario 2026, donde destacó el crecimiento del sector inmobiliario en Aguascalientes y señaló que su administración trabaja para atender la demanda de vivienda digna de acuerdo con las necesidades de cada familia.

Durante el evento, realizado en el Centro de Convenciones de la Isla San Marcos, la gobernadora, Tere Jimenez afirmó que el desarrollo habitacional es importante para mejorar la calidad de vida de la población.

Aguascalientes ha tenido un crecimiento significativo en los últimos años, con una población que merece tener una buena calidad de vida, y eso comienza con tener una vivienda digna. Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes

Tere Jiménez inaugura el Primer Foro Regional Inmobiliario 2026 (cortesía )

Aguascalientes proyecta más de 14 mil viviendas sociales

Tere Jiménez recordó que el Gobierno del Estado, a través del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), impulsa un programa que contempla más de 14 mil viviendas sociales en Aguascalientes, actualmente en desarrollo y edificación en distintos municipios.

La gobernadora también señaló que el crecimiento inmobiliario en la entidad ronda el 20 por ciento durante 2026, impulsado por la llegada de nuevas inversiones que requieren espacios para instalarse y por el crecimiento poblacional.

Estas condiciones, indicó, hacen necesario atender la demanda habitacional y promover alternativas de vivienda social que respondan a las necesidades de las familias.

AMPI destaca oportunidades de inversión inmobiliaria

La presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Jenny Althair Riva Padilla, agradeció el respaldo de la gobernadora, Tere Jiménez para realizar el foro y destacó que el encuentro permitirá intercambiar experiencias a favor del desarrollo regional y nacional.

Hoy nos reúne un propósito que va mucho más allá de hacer negocios, nos reúne la oportunidad de impulsar el desarrollo, de atraer inversión y de construir un mejor futuro en esta bella región, pero sobre todo que abone más a nuestro México, porque detrás de cada inversión inmobiliaria hay mucho más que prosperidad o que una propiedad, hay empleos que se generan, hay empresas que detonan y también, por supuesto hay familias que construyen un patrimonio, y eso es lo más valioso de esta actividad. Jenny Althair Riva Padilla, presidenta de la AMPI

Por su parte, el coordinador de la Región 7 Centro de la AMPI, Francisco Eduardo Naif Gallegos, celebró que Aguascalientes fuera elegida como sede de este primer encuentro.

No nos equivocamos en escoger a Aguascalientes porque los hidrocálidos son gente cálida, y eso se agradece, porque creo que con gente cálida se trabaja mejor; agradecer todo el apoyo que la gobernadora nos brindó y esto me deja claro que los hidrocálidos son gente cálida, gente de bien, gente de trabajo. Francisco Eduardo Naif Gallegos, coordinador de la Región 7 Centro de la AMPI

En tanto, el presidente de la AMPI Aguascalientes, Mauricio Peña Méndez, destacó que el foro reúne a profesionales inmobiliarios de Aguascalientes, San Luis Potosí y Zacatecas.

Nos sentimos profundamente orgullosos de ser el Primer Foro Regional en nuestro estado, espacio que nace con la convicción de unir esfuerzos, generar oportunidades y fortalecer a nuestro sector. Quiero expresar el más sincero agradecimiento a nuestra gobernadora por su liderazgo y por impulsar las condiciones que permiten que Aguascalientes continúe creciendo y atrayendo inversión. Mauricio Peña Méndez, presidente de la AMPI en Aguascalientes

Tere Jiménez inaugura el Primer Foro Regional Inmobiliario 2026 (cortesía )

Foro inmobiliario reúne a autoridades y representantes empresariales

La inauguración del Foro Regional Inmobiliario 2026 también contó con la presencia del presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro; el diputado Maximiliano Ramírez Hernández, presidente de la Comisión de Obras Públicas del Congreso del Estado; y Nora Eva Cardona Ruiz, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes.

También asistieron Fernando López Velarde Pérez, presidente del Colegio de Notarios de Aguascalientes; Gabriela Caudel de Luna, directora general del IVSOP; César Jaime Valdivia, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Aguascalientes, y Mario Álvarez Michaus, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado.

El encuentro busca fortalecer al sector inmobiliario, impulsar oportunidades de inversión inmobiliaria y promover el intercambio de experiencias entre profesionales de la región, en un contexto en el que el gobierno estatal reporta avances en el desarrollo de viviendas sociales y un crecimiento del mercado inmobiliario.