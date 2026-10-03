La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, presentó su Cuarto Informe de Gobierno ante miles de personas que acudieron para conocer los avances alcanzados durante su administración. Ante la alta afluencia prevista, se habilitaron espacios adicionales en el exterior del recinto para que más personas pudieran seguir la presentación de los resultados y logros alcanzados en estos cuatro años.

Al encuentro asistieron exgobernadores de Aguascalientes y gobernadores de otras entidades del país, así como senadores, representantes de distintos sectores y ciudadanos. La gobernadora Tere Jiménez afirmó que Aguascalientes tiene rumbo, trabajo y resultados, y agradeció la participación de la sociedad en los avances alcanzados.

Seguridad y salud, entre los avances destacados

Durante la presentación, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, señaló que uno de sus principales compromisos ha sido que las familias vivan seguras y en paz. Indicó que, mediante el “Blindaje Aguascalientes”, el estado se mantiene entre las tres entidades más seguras del país, mientras que la percepción de seguridad aumentó más de 31 por ciento y la incidencia delictiva disminuyó más de 29 por ciento.

También destacó la graduación de mil 213 nuevos policías de la Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad, la entrega de 535 nuevas patrullas y el incremento de más de 185 por ciento en la inversión en equipamiento policial.

En materia de salud, informó sobre la creación de la Unidad de Trasplante de Médula Ósea, la Unidad Periférica de Salud y la Unidad de Atención a Pacientes con Quemaduras en el Hospital Miguel Hidalgo, además de una nueva Sala de Hemodinamia y el Programa de Trasplante de Hígado.

Asimismo, se realizaron 66 obras de infraestructura de salud y se ampliaron servicios en hospitales como el Miguel Hidalgo, de la Mujer, Tercer Milenio, Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga y Calvillo. El Seguro Popular Aguascalientes incrementó 58 por ciento los servicios gratuitos y la red de atención cuenta con 179 Casas de Salud, ocho Unidades Médicas Móviles y 84 Centros de Salud.

Tere Jiménez presenta su Cuarto Informe de Gobierno (cortesía )

Educación, inversión e infraestructura

En educación, la gobernadora Tere Jiménez informó que se han otorgado más de 94 mil becas desde primaria hasta universidad y se han entregado más de 930 mil uniformes, útiles, zapatos, mochilas y tenis.

También se realizaron 600 obras para construir, ampliar y rehabilitar planteles de todos los niveles. La enseñanza del inglés alcanzó una cobertura de 96 por ciento en primaria y 100 por ciento en secundaria, mientras que más de 2 mil jóvenes participaron en programas de movilidad educativa en 83 países.

En materia económica, la gobernadora reportó un incremento de más de 211 por ciento en la inversión extranjera directa, del primer trimestre de 2025 al primer trimestre de 2026.

Además, señaló que llegaron 86 nuevas inversiones y ampliaciones de empresas de Japón, Estados Unidos, Alemania, Canadá, la India y otros países, con proyectos que representan más de 66 mil 400 millones de pesos.

Aguascalientes se consolidó en 2025 como el segundo mayor productor de vehículos ligeros del país, con más de 594 mil unidades, y ocupó el tercer lugar nacional en exportaciones, con más de 47 mil millones de dólares.

En infraestructura pública, se realizaron más de mil 200 obras en los municipios. Entre ellas se encuentra la rehabilitación de más de 30.7 kilómetros del Tercer Anillo y el inicio de la construcción del nuevo Libramiento Oriente.

La administración estatal también reportó obras de infraestructura deportiva, hidráulica, vialidades, puentes y viviendas de tipo social.

En el sector agropecuario, se incrementaron los apoyos para maquinaria, equipamiento ganadero y apícola, además de aumentar la inversión en tecnificación de riego. También se construyeron y rehabilitaron más de mil 100 bordos para captar agua de lluvia.

En movilidad, se creó la Agencia de Movilidad, se entregaron 205 camiones urbanos con internet gratuito y se construyeron 130 nuevos paraderos con accesibilidad universal, conexión a internet, botón de alerta y cámaras de seguridad.

En desarrollo social, la administración informó sobre la distribución de más de 18 millones de platos de comida caliente y el aumento del 167 por ciento en el número de comedores comunitarios.

También se destacó la atención a niñas, niños y adolescentes mediante Casa Aurora y el Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, así como las acciones dirigidas a mujeres a través de la Policía Rosa, las Casas Rosas y distintos programas de apoyo.

Detrás de cada resultado está el esfuerzo de la gente; de quienes trabajan, emprenden, enseñan, cuidan a sus familias y hacen producir esta tierra. A ustedes, gracias por su confianza y por hacer su parte. Mi responsabilidad es corresponderles con trabajo, cuidar lo que hemos construido y abrir camino a lo que sigue. Seguiré dando lo mejor de mí, con fuerza y corazón, por Aguascalientes. ¡Que viva Aguascalientes! ¡Viva México!. Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes

Como parte de las actividades del Cuarto Informe de Gobierno, se instalaron exposiciones interactivas en las inmediaciones del Centro de Convenciones de la Isla San Marcos, donde se presentaron productos locales, programas y acciones de seguridad pública, educación, desarrollo agropecuario, atención a personas con discapacidad, medio ambiente y movilidad.