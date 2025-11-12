Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes, realizó una gira de trabajo por la República de la India con el objetivo de abrir nuevas rutas de inversión, fortalecer la cooperación tecnológica y promover el desarrollo educativo.

El mundo está volteando a ver a Aguascalientes, y estamos listos para recibir inversiones que fortalezcan nuestra economía y generen mejores oportunidades para las familias. Tere Jiménez

Tere Jiménez fortalece las relaciones internacionales de Aguascalientes

Durante su visita, Tere Jiménez destacó que la India, una de las economías de mayor crecimiento mundial, reconoce en Aguascalientes un socio estratégico para integrarse a las cadenas de valor de la industria norteamericana.

Subrayó que el estado ya ha captado inversiones de empresas como RANE y TAFE, lo que refleja su solidez como destino competitivo y confiable para inversionistas locales y extranjeros.

Tere Jiménez impulsa alianzas en India para atraer inversión. (Cortesía )

La gobernadora busca atraer proyectos en sectores clave como el automotriz, tecnologías de la información, manufactura avanzada y maquinaria agrícola, además de fortalecer la cooperación institucional entre ambos países.

Con esta estrategia, se impulsa la generación de empleos de alto valor, la transferencia tecnológica y el desarrollo de Aguascalientes como un polo global de educación e innovación.

Tere Jiménez impulsa la cooperación educativa y tecnológica

En el ámbito académico, la gobernadora sostuvo una reunión con el Dr. Govi Chezhiaan, ministro de Educación Superior del estado de Tamil Nadu, para promover la colaboración académica, el intercambio estudiantil y el fortalecimiento de la educación tecnológica entre Aguascalientes e India.

Asimismo, se reunió con el Dr. TRB Rajaa, ministro de Industrias, Promoción de Inversiones y Comercio, con quien intercambió experiencias sobre políticas industriales y exploró nuevas alianzas estratégicas que fortalezcan la cooperación entre México e India.

Además, Tere Jiménez sostuvo encuentros con directivos de importantes empresas indias, entre ellas RANE, LUCAS TVS, TAFE y Simpson, líderes en los sectores automotriz, agrícola e industrial.

Durante estas reuniones, presentó las ventajas competitivas de Aguascalientes, destacando su infraestructura moderna, su mano de obra calificada y un entorno favorable para los negocios.

Tere Jiménez impulsa alianzas en India para atraer inversión. (Cortesía )

Como parte de su agenda, participó en un seminario con compañías tecnológicas y de innovación, donde expuso las oportunidades de inversión que ofrece el estado, fortaleciendo los lazos económicos y de colaboración entre ambas naciones.

La delegación de Aguascalientes que acompañó a la gobernadora estuvo integrada por Esaú Garza de Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt); Mariana Isabel Pérez Rodríguez, coordinadora de Proyectos de Inversión; y Rabindranath García Sánchez, coordinador de Proyectos de Desarrollo Industrial de la Sedecyt.