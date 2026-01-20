Aguascalientes sigue sumando logros, pues se posicionó como el cuarto lugar a nivel nacional en producción de lechuga con 57 mil toneladas al año, y consolidando exportaciones a Estados Unidos, gracias a su calidad.

Producción de lechuga en Aguascalientes se mantiene todo el año

La lechuga en Aguascalientes se cosecha todo el año, pues se utilizan sistemas de riego por goteo, lo que optimiza el consumo de agua y de energía. Además, gracias a su calidad, se exporta a Estados Unidos y abastece la demanda local, principalmente en Jalisco y Nuevo León.

Lechuga de Aguascalientes se exporta a Estados Unidos y abastece a otros estados (Cortesía)

Isidoro Armendáriz, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae), explicó que el estado aporta el 11.3% de la producción nacional de lechuga, destacando la dedicación y amor de los productores.

“Esta es una prueba más de que el campo y los agricultores no se detienen; no es casualidad que el estado aparezca en los primeros lugares de productos agropecuarios, es el resultado del apoyo que la gobernadora Tere Jiménez siempre le ha otorgado al sector” Isidoro Armendáriz, titular de la Sedrae

Hay que recordar que la lechuga está compuesta del 95% de agua, por lo que es un alimento ideal para una dieta balanceada, favoreciendo la digestión y aportando antioxidantes.

Lechuga de Aguascalientes se exporta a Estados Unidos y abastece a otros estados (Cortesía)

Finalmente, Isidoro Armendáriz subrayó que Aguascalientes también se mantiene como líder nacional en la producción de guayaba, pollo, cilantro, uva, ajo, coliflor y durazno.