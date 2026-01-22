Con el objetivo de ampliar su presencia en el mercado turístico internacional, Aguascalientes consolida su participación en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, que se llevará a cabo del 21 al 25 de enero en Madrid.

Durante el encuentro, el estado mostrará su identidad cultural, su tradición festiva y una oferta turística que va más allá de los eventos estacionales, con el objetivo de posicionarse como destino competitivo y diverso dentro y fuera de México.

Feria Nacional de San Marcos, eje de la proyección internacional de Aguascalientes

Uno de los ejes centrales de Aguascalientes es la promoción de la Feria Nacional de San Marcos, considerada una de las festividades más importantes del país y con creciente reconocimiento internacional.

Aguascalientes se proyecta como un destino turístico vivo todo el año (Cortesía)

Asimismo, el estado aprovechará la FITUR para destacar la tauromaquia como parte esencial de su patrimonio cultural. Con plazas emblemáticas como la Monumental de Aguascalientes y la Plaza San Marcos, el estado se consolida como un referente taurino a nivel continental, un elemento que atrae público especializado y turistas interesados en las tradiciones.

Por otra parte, Aguascalientes se presenta como un destino atractivo los 365 días del año, con productos turísticos como la Ruta del Vino, el Festival Cultural de Calaveras y la oferta de sus Pueblos Mágicos.

FITUR impulsa a Aguascalientes hacia nuevos mercados turísticos

De igual manera, se impulsarán segmentos en crecimiento como el turismo médico, de negocios, de romance y de aventura, con el objetivo de atraer a visitantes con distintos perfiles e intereses.

La participación de Aguascalientes en FITUR 2026 responde a una visión de proyección internacional que busca generar alianza, incrementar la llegada de turistas y fortalecer la economía local a través del turismo.