La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, participó en la instalación del Observatorio de Participación Ciudadana del Estado de Aguascalientes, un organismo de coordinación institucional y social creado a iniciativa del Instituto Estatal Electoral.

Tiene como propósito consolidar una cultura democrática basada en el diálogo, la corresponsabilidad y la colaboración entre ciudadanía e instituciones, además de fortalecer la participación de las y los ciudadanos en los asuntos públicos.

La participación es un derecho que se debe fomentar y proteger para hacer más sólida nuestra democracia. Cuidemos y defendamos una vida pública donde la autoridad escuche desde el respeto y la sociedad hable desde la autonomía. Hagamos que esta forma de hacer comunidad encuentre más caminos. Porque la auténtica libertad la defienden quienes ponen manos a la obra en beneficio de la dignidad, la participación y la inclusión de todos los ciudadanos. Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes

Asimismo, la gobernadora Tere Jiménez llamó a las y los integrantes de este órgano a impulsar la consolidación de una ciudadanía más activa, informada y comprometida.

A ustedes les corresponde hacer de este espacio un punto de encuentro para la sociedad y un referente para que las instituciones escuchen lo que debemos cambiar. El trabajo, los conocimientos, la experiencia y las propuestas de las organizaciones civiles son bienvenidos en la búsqueda de más soluciones. Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes

Tere Jiménez instala Observatorio de Participación Ciudadana. (cortesía)

Observatorio busca ser un espacio de diálogo y análisis

La consejera presidenta del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes y presidenta del Observatorio, Clara Beatriz Jiménez González, destacó la importancia de generar espacios que permitan fortalecer el diálogo y la colaboración entre las instituciones públicas y la sociedad.

Señaló que también se busca impulsar mecanismos que faciliten que la ciudadanía participe de manera directa en la toma de decisiones y en la construcción de políticas públicas.

Hoy, abrimos una puerta de par en par para que la voz, la mirada y la evaluación de la sociedad se incorporen de manera orgánica a la gestión del desarrollo democrático. Este observatorio nace con una vocación muy clara: ser un espacio neutral, técnico, plural e incluyente; no está concebido como una figura decorativa ni como un trámite formal, nace para ser una herramienta viva de análisis, medición y propuesta; queremos que este observatorio sea un faro de transparencia, un espacio que nos permita saber con claridad dónde estamos parados, qué estamos haciendo bien y en qué áreas debemos corregir el rumbo para garantizar que la ciudadanía no solo sea escuchada, sino que sus demandas tengan un impacto real. Clara Beatriz Jiménez González, consejera presidenta del Consejo General del INE Aguascalientes

Tere Jiménez instala Observatorio de Participación Ciudadana. (cortesía)

El Observatorio de Participación Ciudadana reúne a representantes de distintos sectores, entre ellos autoridades electorales, gobiernos estatal y municipales, instituciones académicas, organismos autónomos y representantes de la sociedad civil, con el objetivo de unir esfuerzos y establecer acciones que fortalezcan la participación ciudadana.

Participan autoridades estatales, municipales y representantes sociales

Durante la Sesión Solemne de Instalación del Observatorio de Participación Ciudadana del Estado de Aguascalientes, realizada en las instalaciones del Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias, también estuvieron la presidenta de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Aguascalientes, Cindy Karina Barba Macías; Leonardo Montañez Castro, el presidente municipal de Aguascalientes; el presidente municipal de Cosío, Francisco Javier Domínguez López; el presidente municipal de El Llano, Jorge Delgado Ibarra; la presidenta municipal de Pabellón de Arteaga, Lucero Espinoza Vázquez; y Jorge Antonio León García, en representación del presidente municipal de Jesús María.

Tere Jiménez instala Observatorio de Participación Ciudadana. (cortesía)

También acudieron José Guadalupe Ortega, en representación de la presidenta municipal de San José de Gracia; Eduardo Ismael Aguilar Sierra, consejero jurídico del Estado; Nefertiti Terán Herrera, representante de la Secretaría de Desarrollo Social estatal; Marcela Leticia López Serna, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción; Luis Enrique Pérez de Loera, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes; Enrique García López, secretario del H. Ayuntamiento de Aguascalientes; Sylvia Garfias Cedillo, titular del Secretariado de Enlace Ciudadano del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, y Héctor Núñez Amórtegui, director del Centro de Investigación y Docencias Económicas A. C., Región Centro.