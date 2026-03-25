Tras la detección de manchas de hidrocarburos en Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal aseguró que han intensificado los trabajos en coordinación con el gobierno federal para proteger las costas, cuidar el equilibrio ambiental y brindar certeza a visitantes ante la llegada de Semana Santa.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, explicó que ante el reporte de un derrame de hidrocarburos, la dependencia mantiene coordinación con la Secretaría de Marina, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y autoridades del sector turístico para lanzar brigadas de atención.

Tamaulipas intensifica vigilancia por manchas de hidrocarburos en playas

Karl Heinz detalló que entre las labores se han realizado recorridos de vigilancia y se preparan próximas evaluaciones para analizar las condiciones de las corrientes marinas, factor que es indispensable para comprender el comportamiento de los residuos que llegaron a la costa de Tamaulipas.

“Estamos muy al pendiente del tema, en coordinación con las autoridades federales. Se están haciendo recorridos y seguimos en comunicación constante para estar preparados ante cualquier situación que pudiera presentarse” Karl Heinz, secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

De igual manera, aseguró que se mantiene comunicación con autoridades de Veracruz y Tabasco para atender afectaciones y dar seguimiento al derrame de estas sustancias, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta.

Asimismo, aseguró que en estas brigadas participan elementos de Protección Civil, autoridades interinstitucionales y se han generado empleos temporales para apoyar en las labores de limpieza y contención.

Finalmente, Karl Heinz Becker afirmó que la prioridad es actuar con responsabilidad, coordinación y anticipación para proteger el medio ambiente y no afectar la salud de las familias tamaulipecas.