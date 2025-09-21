Integrantes del PAN exigieron justicia tras el homicidio de Jorge Eleazar Galván, ex acalde del municipio de Burgos, en el estado de Tamaulipas, ocurrido la noche del sábado 20 de septiembre de 2025.

De acuerdo con los reportes, Jorge Eleazar Galván, también conocido como “El Potrillo”, murió tras ser víctima de un ataque armado cuando viajaba a bordo de su camioneta por un camino cercano al Ejido Lázaro Cárdenas.

Pero, ¿quién era Jorge Eleazar Galván? Esto sabemos acerca del ex alcalde de Burgos, asesinado en Tamaulipas.

¿Quién era Jorge Eleazar Galván?

Jorge Eleazar Galván era un político del Partido Acción Nacional (PAN), originario de Tamaulipas, conocido también por su familia y seguidores como “El Potrillo”.

En sus redes sociales mostraba su gusto por los caballos, toda vez que fuera de la política gustaba de estar involucrado en la ganadería equina.

¿Qué edad tenía era Jorge Eleazar Galván?

Se desconoce la edad exacta de Jorge Eleazar Galván, toda vez que se desconoce el año de su nacimiento. No obstante, de acuerdo con sus redes sociales, tenía más de 45 años de edad.

¿Jorge Eleazar Galván estaba casado?

De acuerdo con información de sus redes sociales, Jorge Eleazar Galván sí estaba casado.

¿Qué signo zodiacal era Jorge Eleazar Galván?

Jorge Eleazar Galván nació un 5 de noviembre, por lo que de acuerdo con la astrología occidental era del signo zodiacal Escorpio.

¿Cuántos hijos tenía Jorge Eleazar Galván?

Jorge Eleazar Galván era padre de 3 hijos; dos mujeres y un hombre.

¿Qué estudió Jorge Eleazar Galván?

Jorge Eleazar Galván contaba con estudios universitarios, mismos que cursó en la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

¿En qué trabajó Jorge Eleazar Galván?

Jorge Eleazar Galván fue acalde durante dos periodos del municipio de Burgos en Tamaulipas: de 2018 a 2021 y 2021 a 2024.

La noche del 20 de septiembre de 2025 se reportó el homicidio de Jorge Eleazar Galván, ex acalde de Burgos, Tamaulipas, luego de ser víctimas de un ataque armado en su contra.

Al respecto, integrantes del PAN Tamaulipas exigieron justicia a las autoridades estatales, con el objetivo de que se resuelva los motivos de su homicidio.

Por su parte, la vocería de seguridad de Tamaulipas, informó que la Fiscalía estatal ya realiza las investigaciones para resolver el asesinato de Jorge Eleazar Galván.

De momento se desconoce si Jorge Eleazar Galván tenía amenazas, por lo que se investigará el posible móvil del crimen.