En el municipio de Güémez, Tamaulipas, un operativo contra el huachicol dejó 14 personas detenidas y el aseguramiento de 348 mil 700 litros de hidrocarburo, así como equipo utilizado para su presunto traslado.
Las acciones se llevaron a cabo el viernes 7 de agosto de 2026 por elementos del Ejército Mexicano, la Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), la Policía Estatal y personal de Pemex.
En un segundo cateo, realizado el fin de semana en la periferia de Matamoros, Tamaulipas, las autoridades aseguraron 15 kilos de marihuana y armas, pero no se registraron personas detenidas.
¿Qué incautaron durante el operativo contra el huachicol en Tamaulipas?
El Gabinete de Seguridad informó que el viernes 7 de agosto se realizaron cateos en dos inmuebles ubicados en el kilómetro 12 de la carretera Victoria-Matamoros, en el municipio de Güémez.
En el operativo, las autoridades encontraron:
- 14 presuntos delincuentes
- 348 mil 700 litros de hidrocarburo
- 9 tractocamiones
- 1 autotanque
- 22 toneles
- 16 contenedores móviles de acero
- 25 vehículos
- 1 tolva
Las autoridades investigan si los inmuebles y vehículos están vinculados a una red de huachicoleo, mientras que 14 personas fueron arrestadas para determinar su situación legal.
Cateo en Matamoros; aseguran armas y droga
En otro evento, también durante el fin de semana, autoridades realizaron otro cateo en un inmueble ubicado en la periferia de Matamoros, donde se aseguraron:
- 4 armas largas
- 19 cargadores
- 306 cartuchos
- 15 kilogramos de marihuana
- 3 chalecos balísticos
Sin embargo, el Gabinete de Seguridad no informó sobre personas detenidas.