En el municipio de Güémez, Tamaulipas, un operativo contra el huachicol dejó 14 personas detenidas y el aseguramiento de 348 mil 700 litros de hidrocarburo, así como equipo utilizado para su presunto traslado.

Las acciones se llevaron a cabo el viernes 7 de agosto de 2026 por elementos del Ejército Mexicano, la Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), la Policía Estatal y personal de Pemex.

En un segundo cateo, realizado el fin de semana en la periferia de Matamoros, Tamaulipas, las autoridades aseguraron 15 kilos de marihuana y armas, pero no se registraron personas detenidas.

¿Qué incautaron durante el operativo contra el huachicol en Tamaulipas?

El Gabinete de Seguridad informó que el viernes 7 de agosto se realizaron cateos en dos inmuebles ubicados en el kilómetro 12 de la carretera Victoria-Matamoros, en el municipio de Güémez.

En el operativo, las autoridades encontraron:

  • 14 presuntos delincuentes
  • 348 mil 700 litros de hidrocarburo
  • 9 tractocamiones
  • 1 autotanque
  • 22 toneles
  • 16 contenedores móviles de acero
  • 25 vehículos
  • 1 tolva

Las autoridades investigan si los inmuebles y vehículos están vinculados a una red de huachicoleo, mientras que 14 personas fueron arrestadas para determinar su situación legal.

Operativo contra el huachicol en Tamaulipas
Operativo contra el huachicol en Tamaulipas (Especial)

Cateo en Matamoros; aseguran armas y droga

En otro evento, también durante el fin de semana, autoridades realizaron otro cateo en un inmueble ubicado en la periferia de Matamoros, donde se aseguraron:

  • 4 armas largas
  • 19 cargadores
  • 306 cartuchos
  • 15 kilogramos de marihuana
  • 3 chalecos balísticos

Sin embargo, el Gabinete de Seguridad no informó sobre personas detenidas.