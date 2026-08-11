En el municipio de Güémez, Tamaulipas, un operativo contra el huachicol dejó 14 personas detenidas y el aseguramiento de 348 mil 700 litros de hidrocarburo, así como equipo utilizado para su presunto traslado.

Las acciones se llevaron a cabo el viernes 7 de agosto de 2026 por elementos del Ejército Mexicano, la Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), la Policía Estatal y personal de Pemex.

En un segundo cateo, realizado el fin de semana en la periferia de Matamoros, Tamaulipas, las autoridades aseguraron 15 kilos de marihuana y armas, pero no se registraron personas detenidas.

¿Qué incautaron durante el operativo contra el huachicol en Tamaulipas?

El Gabinete de Seguridad informó que el viernes 7 de agosto se realizaron cateos en dos inmuebles ubicados en el kilómetro 12 de la carretera Victoria-Matamoros, en el municipio de Güémez.

En el operativo, las autoridades encontraron:

14 presuntos delincuentes

348 mil 700 litros de hidrocarburo

9 tractocamiones

1 autotanque

22 toneles

16 contenedores móviles de acero

25 vehículos

1 tolva

Las autoridades investigan si los inmuebles y vehículos están vinculados a una red de huachicoleo, mientras que 14 personas fueron arrestadas para determinar su situación legal.

Operativo contra el huachicol en Tamaulipas (Especial)

Cateo en Matamoros; aseguran armas y droga

En otro evento, también durante el fin de semana, autoridades realizaron otro cateo en un inmueble ubicado en la periferia de Matamoros, donde se aseguraron:

4 armas largas

19 cargadores

306 cartuchos

15 kilogramos de marihuana

3 chalecos balísticos

Sin embargo, el Gabinete de Seguridad no informó sobre personas detenidas.