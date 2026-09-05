La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) condenó la agresión en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, donde un estudiante fue hospitalizado tras una supuesta novatada.

Al respecto, el rector Dámaso Anaya Alvarado aseguró que habrá sanciones administrativas y que la escuela ya colabora con la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

Sobre el estudiante agredido, se informó que sus padres solicitaron su baja de la UAT y que fue dado de alta el jueves 3 de septiembre, después de permanecer días en terapia intensiva.

Novatada en la UAT: Se aplicarán sanciones administrativas contra responsables

En cuanto a los agresores que obligaron al joven a comer un chile habanero pese a haber sido advertidos sobre su grave alergia, el rector Dámaso Anaya Alvarado afirmó que se impondrán sanciones administrativas.

Aunque no dio detalles, indicó que la Defensoría de los Derechos Universitarios inició una investigación y que la Facultad de Veterinaria trabajará junto con la Fiscalía para aclarar los hechos.

La familia contó que el joven fue sacado de su salón junto a otros estudiantes de nuevo ingreso por alumnos de semestres superiores, quienes los llevaron a una zona de producción de la facultad.

En el lugar, supuestamente los agresores empezaron a someterlos a distintos actos de humillación, usando productos como huevos, sangre de animales, excremento y chiles.

El momento de mayor tensión ocurrió cuando supuestamente obligaron al joven a comer chile habanero, incluso después de que él advirtiera sobre su alergia severa, lo que le provocó una crisis convulsiva.

Novatada en la UAT deja a un estudiante en terapia intensiva (Especial)

Fiscalía de Tamaulipas ya investiga novatada en la UAT

Por este caso de novatada en la UAT, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas comenzó una investigación contra los estudiantes por el presunto delito de lesiones dolosas.

Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación, entre ellas si hubo alguna omisión por parte del personal educativo, ya que los familiares aseguran que la escena fue presenciada por trabajadores.