Autoridades de Tamaulipas informaron que ya investigan la muerte de una mujer originaria de Estados Unidos, luego de que viajara a Reynosa para someterse a una cirugía estética.

Según los reportes, la mujer de 60 años de edad acudió a la clínica identificada bajo el nombre “ Davinci Aesthetic Surgery ”, ubicada en el libramiento Luis Echeverría, a la altura del Puente Internacional Reynosa-Hidalgo.

En este sitió la mujer, acompañada de algunas amigas, se realizó una cirugía estética, sin embargo, posteriormente sufrió complicaciones derivadas de dicho procedimiento.

Ante esta situación personal de la misma clínica habría llamado y solicitado una ambulancia, la cual acudió y brindó los primeros auxilios a la mujer estadounidense.

Tras esta situación fue trasladada al área de urgencias del Hospital Santander, en donde se activó la sala de choque para llevar a cabo tareas de reanimación por parte del personal médico.

Sin embargo, el Hospital confirmó que la mujer de 60 años arribó ya sin signos vitales, por lo que oficialmente fue declarada muerta.

Esto confirmó que la mujer habría muerto durante su traslado en ambulancia -por complicaciones que no fueron especificadas- producto de una posible negligencia médica tras someterse a una cirugía estética en Reynosa, Tamaulipas.

Mediante un comunicado el Hospital Santander puntualizó que no participó en los procedimientos médicos previo a su arribo a este lugar, ni tampoco del traslado a la misma.

A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, la Fiscalía de Tamaulipas informó que ya investiga la muerte de mujer de Estados Unidos tras cirugía estética en Reynosa.

Puntualizó que abrió una carpeta de investigación por estos hechos, por lo que llevará a cabo el levantamiento de pruebas para deslindar responsabilidades.

Esto para definir la responsabilidad que tuvieron los médicos de la clínica " Davinci Aesthetic Surgery “ que participaron en la cirugía, además de verificar que cumplen con las normativas para poder llevar a cabo este tipo de procedimiento médicos.