Tras la muerte de la joven Jaqueline Briones, una diputada del estado de Nuevo León presentó una iniciativa que busca crear un registro estatal de cirujanos.

Se trata de la diputada local del PRI, Armida Serrato, quien presentó ante el Congreso de Nuevo León un proyecto para llevar a cabo una reforma a la Ley Estatal de Salud.

Jaqueline Briones, joven de 25 años de edad, originaria de Saltillo, Coahuila, murió el 12 de agosto de 2025 tras someterse a una cirugía estética en Monterrey, Nuevo León, en la que fue víctima de una pala práctica médica.

La diputada de Nuevo León por el PRI, Armida Serrato, presentó en el Congreso local una iniciativa que busca impulsar la creación de un registro estatal de cirujanos luego de la muerte de Jaqueline Briones.

Armida Serrato manifestó es necesario regular a los cirujanos que estén capacitados para realizar cirugías estéticas, y así evitar tragedias como la que sucedió con Jaqueline Briones.

De acuerdo con la diputada neoleonesa del PRI, su proyecto busca que las licencias que otorga la Secretaría de Salud no estén relacionadas únicamente a los espacios de las clínicas, sino que también los cirujanos o médicos especialistas avalen estar capacitados para sus funciones.

La diputada Armida Serrato manifestó que para ello es indispensable contar con un padrón de cirujanos, los cuales hayan acreditado previamente estar certificados y capacitados para realizar diversos procedimientos médicos.

De acuerdo con Armida Serrato, es indispensable contar con este registro para médicos de

cirugía plástica

cirugía estética

cirugía reconstructiva

Esto toda vez que se trata de procedimientos invasivos, por lo que los pacientes o personas que buscan someterse a alguna cirugía lo hagan con personal certificado y avalado por las autoridades.

La diferencia, señaló Armida Serrato, es que los médicos cirujanos especialistas en dichas áreas sí están capacitados para operar, en tanto, profesionales de la salud que cuentan apenas con estudios o Maestría en estética no están certificados para hacerlo.

Para ello busca reformar el artículo 52 de la Ley Estatal de Salud, adicionando un Capítulo III Bis “Ejercicio Especializado de la Cirugía”.

Armida Serrato resaltó la urgencia de esta medida, pues agregó que México es el tercer país a nivel mundial con más procedimientos estéticos, solo por debajo de Estados Unidos y Brasil.

La Diputada de Nuevo León, Armida Serrato Flores, impulsa registro estatal de cirujanos (Tomada de FB)

Jaqueline Yamileth Briones Torres, de 25 años de edad, viajó desde la ciudad de Saltillo, Coahuila, hasta Monterrey, Nuevo León, con el objetivo de realizarse una cirugía estética en esta entidad.

De acuerdo con la información, fue el 12 de agosto de 2025 cuando Jaqueline Briones acudió a una clínica particular en donde se le practicaría una lipoescultura.

No obstante, Jaqueline Briones fue víctima de la mala praxis de un médico, pues sufrió daño irreparable en el hígado y pulmones, lo que generó que sufriera una hemorragia.

El anestesiólogo de dicho procedimiento habría solicitado la presencia de los paramédicos, quienes en ambulancia la trasladaron de emergencia al Hospital Universitario.

Sin embargo, pese a estos esfuerzos fue declarada muerta cuando ingresó a este hospital.