Jaqueline Yamileth Briones Torres, de 25 años de edad, viajó desde su natal Saltillo, Coahuila, hasta Monterrey, Nuevo León, donde murió este 12 de agosto al someterse a una cirugía estética.

La cirugía que se habría hecho sería una lipoescultura, aunque no se ha confirmado el dato.

Los hechos ocurrieron en la colonia Obispado, de Monterrey, Nuevo León, específicamente en el Edificio Médico de Especialistas, ubicado en avenida Hidalgo 2532.

Jaqueline Yamileth Briones Torres murió por una presunta hemorragia y el abandono de su cirujano

El presunto cirujano que la atendía se retiró ante una fuerte hemorragia que tuvo la joven de 25 años.

Jaqueline Yamileth Briones Torres habría llegado con vida al Hospital Universitario pero minutos depuesto fue declarada muerta.

Hasta dicho hospital llegó en una ambulancia pedida por el anestesiólogo que presuntamente era parte del equipo que la atendía.

Jaqueline Yamileth Briones Torres murió y su caso ya es investigado por la fiscalía de Nuevo León

La Fiscalía de Nuevo León anunció que emprendió investigaciones sobre los hechos, pero también sobre la clínica y el médico que huyó.

Esta investigación se lleva a cabo en la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres.

Como parte de la investigación se ordenó un cateo que busca obtener pruebas para saber si hubo negligencia médica, dijo el fiscal Javier Flores Saldívar.

Mientras tanto, el edificio de la colonia Obispado se mantiene con vigilancia de la policía de Monterrey.

También en está en espera la autopsia de ley que se le va a practicar a la joven de 15 años.

Este miércoles 13 de agosto se impidió el paso de personal que trabaja en otros consultorios en el mismo edificio, debido a las indagatorias.

Jaqueline Yamileth Briones Torres y las cirugías financiadas

Jaqueline Yamileth Briones Torres recurrió a la empresa “Toque Divino Cirugías Estéticas”, con sede en Saltillo, Coahuila, la cual financia a personas que quieren un procedimiento de ese tipo.

Al momento se desconoce el monto que tuvo como financiación pues se señala que también vendió su automóvil para dicho fin.