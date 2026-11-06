Claudia Edith Pardo, madre de Aranza Adailini, exige justicia por el asesinato de su hija en Matamoros, Tamaulipas, y revela que cuatro elementos de la Guardia Estatal que viajaban en el helicóptero desde el que dispararon contra su familia ya habrían sido identificados.

“Hace dos noches le dijeron a mi hermana, porque era la que se estaba moviendo mientras yo estaba hospitalizada, y le dijeron que según ya los tenían en Ciudad Victoria, que ya habían identificado los cuatro agentes que estaban en el helicóptero. Pero hasta ahorita no sabemos más, que ya están identificados, pero no saben si ya están detenidos, imputados por homicidio, nada” Claudia Edith Pardo, madre de Aranza Adailini

Así lo reveló Claudia Edith Pardo durante una entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, en la que también narró los últimos momentos que vivió con su hija durante la agresión. Ante lo ocurrido, exigió que todos los guardias involucrados en el crimen sean castigados.

El caso de Aranza Adailini ha generado indignación a nivel nacional, luego de que un helicóptero de la Guardia Estatal de Tamaulipas disparara contra una familia que intentaba regresar a su hogar, en medio de los narcobloqueos registrados el pasado 29 de octubre de 2026 en Matamoros, tras la detención de “El Titán”.

De acuerdo con el relato de la madre, su familia únicamente buscaba regresar a casa a salvo cuando fue perseguida y agredida.

Madre de Aranza Adailini exige cárcel para el responsable y descarta otorgar el perdón

Claudia Edith Pardo reiteró que no otorgará el perdón por el asesinato de su hija y exigió que el responsable de disparar contra su familia reciba una pena de cárcel.

“Que pague, que pague la persona que hizo eso, cárcel, que dieran cárcel para él. Porque no es justo, para nadie es justo perder un familiar, una persona de esta manera. Si no hay agresión, aún habiendo agresión, no tenían por qué haber tirado, no, no, no, no me explico por qué nos tiraron, no hay explicación, no hay explicación” Claudia Edith Pardo, madre de Aranza Adailini

La madre de Aranza Adailini también recordó que resultó herida durante la agresión y que apenas pudo escapar de los disparos, al igual que su esposo y el resto de sus hijos.

Además, señaló que los servicios de emergencia tardaron en atender a su familia debido a los bloqueos que se registraban en la zona. También hubo demoras en el levantamiento del cuerpo de la menor.

Madre de Aranza Adailini pide respuestas a Américo Villarreal por el asesinato de su hija

Al finalizar la entrevista, Claudia Edith Pardo dirigió un mensaje a Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, para exigirle respuestas sobre los elementos de la Guardia Estatal presuntamente involucrados en el asesinato de su hija.

“Sí, quiero que me respondan, como dice usted, que me respondan y que se acerquen a decirme qué es lo que está pasando con estos elementos” Claudia Edith Pardo, madre de Aranza Adailini

Asimismo, reveló que, después del asesinato de Aranza Adailini, ninguna autoridad estatal se ha acercado a su familia para informarle sobre los avances del caso o atender sus exigencias de justicia.