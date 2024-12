El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarrreal, anticipó una “tormenta” de deportaciones hacia la entidad del norte de México ante las amenazas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

La declaración de Américo Villarreal se dio en una entrevista durante la toma de posesión de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, a donde también acudió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Asimismo, el gobernador de Tamaulipas señaló l a deportación masiva de migrantes anunciada por Donald Trump como un posible “huracán”, indicando que podría aumentar de categoría o desviarse de México.

Su declaración se da ante las amenazas del presidente electo en Estados Unidos, quien afirmó que sus trabajos se enfocarán en deportar a los migrantes del territorio estadounidense, e incluso compartió la idea de una cárcel migratoria.

El gobernador tamaulipeco afirmó que la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos es como un aviso de tormenta en materia migratoria, luego de las amenazas del presidente electo.

De esa manera, señaló que en la frontera se preparan, junto con la el Gobierno Federal, para posibles deportaciones masivas hacia México.

Utilizando lenguaje meteorológico, Américo Villarreal dijo que las amenazas de Donald Trump son un “aviso de tormenta” y que en México no sabemos por dónde se dirige el fenómeno , ni si se convertirá en huracán o se desvía del país “y no pasó nada”.

“Hay aviso de tormenta, entonces todavía no sabemos, ni sabemos por dónde va, ni si se va a hacer o no se va a hacer un huracán, y a lo mejor se desvía y no pasó nada”.

Américo Villarreal