Américo Villarreal Santiago es hijo del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y ahora esposo de Cecilia Guadiana tras una boda que se ha señalado de polémica.

Acorde con lo revelado por Reforma, Américo Villarreal se casó en Hidalgo con la senadora de Morena, Cecilia Guadiana, en un evento millonario, aunque ninguno lo ha confirmado.

Sin embargo, esta no es la única polémica de Américo Villarreal Santiago, ya que se mencionaron viajes privados que ascendían a un millón de pesos, además de ejercer violencia vicaria contra su ex esposa.

¿Quién es Américo Villarreal Santiago? Hijo del gobernador de Tamaulipas

Américo Villarreal Santiago es delegado del Bienestar en Coahuila e hijo del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, así como nieto de Américo Villarreal Guerra.

Debido a que tanto su padre como su abuelo fueron gobernadores de Tamaulipas después de ejercer como senadores, se apuntaba que Américo Villarreal Santiago seguiría sus pasos.

¿Quién es Américo Villarreal Santiago? (Américo Villarreal Santiago vía Instagram)

Sin embargo, Américo Villarreal Santiago descartó que estuviera en sus planes a corto y mediano plazo el buscar una candidatura o estar presente en la boleta electoral.

¿Qué edad tiene Américo Villarreal Santiago?

Pese a ser una figura pública, se desconoce la edad de Américo Villarreal Santiago, aunque se menciona en Emeequis que tendría alrededor de 41 años.

¿Quién es la esposa de Américo Villarreal Santiago?

Américo Villarreal Santiago se casó el 25 de octubre con la senadora de Morena por Coahuila, Cecilia Guadiana Mandujano.

Anteriormente, Américo Villarreal Santiago estuvo casado de 2011 a 2015, cuando se concretó su divorcio; sin embargo, el hijo del gobernador habría incurrido en violencia vicaria.

El medio Emeequis apuntó en una columna del 31 de julio 2025 que Américo Villarreal Santiago le ha negado a su ex pareja ver a sus hijos mediante uso de intimidación por sus influencias políticas.

¿Quién es Américo Villarreal Santiago? (Américo Villarreal Santiago vía Instagram)

¿Américo Villarreal Santiago tiene hijos?

En este mismo artículo, Sandra Romandía apunta que con su primera esposa, Américo Villarreal Santiago tendría dos hijos menores de edad.

Y señaló que tuvo acceso a documentos en el que consta que pese a obtener la custodia provisional en octubre 2015, Américo Villarreal Santiago no habría entregado a sus hijos.

Ya que incluso, cuando se llevó a cabo la detención de Américo Villarreal Santiago y su ex pareja se llevó a sus hijos, dos vehículos le cerraron el paso, junto a un retén que pretendía detenerla por supuesto secuestro.

¿Qué estudió Américo Villarreal Santiago?

Américo Villarreal Santiago es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad de Monterrey, Nuevo León, acorde con el Registro Nacional de Profesionistas.

¿En qué ha trabajado Américo Villarreal Santiago?

Previo a convertirse en delegado del Bienestar en 2024, Américo Villarreal Santiago fue elegido en febrero como candidato plurinominal de Morena para el Senado.

¿Quién es Américo Villarreal Santiago? (Américo Villarreal Santiago vía Instagram)

Así habría sido la boda de Américo Villarreal Santiago y Cecilia Guadiana

El 25 de octubre, Américo Villarreal Santiago se habría casado con Cecilia Guadiana, en la hacienda Zotoluca, Apan en Hidalgo, la cual habrían rentado durante todo el fin de semana.

Acorde con el medio, la boda de los funcionarios de Coahuila tuvo lugar en estricta secrecía y reunió a 500 invitados, quienes se hospedaron en el hotel de la hacienda y lugares cercanos al lugar.

Lo que se sabe de dicho evento que habría reunido a legisladores locales y federales, junto gobernadores y empresarios de distintos estados, es que el banquete de bodas estuvo a cargo de Elsa Frías.

Cuyos precios varían desde los 500 hasta los mil 800 pesos por persona, sumado a los 5 mil 900 pesos por habitación en la hacienda, un total de 25, más el servicio de maquillaje para las invitadas, que asciende a 3 mil 200.