En entrevistas con Grupo Fórmula, Jesús Eduardo Govea, fiscal de Tamaulipas reporta un encendedor en incendio en bodega de PepsiCo, indagaciones indican que habría sido provocado.

“Hemos podido establecer que fue provocado no de manera fortuita. Se pudo establecer en un estudio colegiado de periciales y criminalística, con análisis de material se pudieron encontrar las áreas de focos”. Jesús Eduardo Govea, fiscal de Tamaulipas

Ante esto, el fiscal de Tamaulipas reportó que pericialmente se utilizó como material un encendedor para iniciar el fuego en la bodega de PepsiCo, sin embargo, los materiales fueron consumidos.

“El material utilizado para iniciar el fuego en estos puntos se consumieron ahí mismo, esto tiene que ver con la capacidad de general el fuego de los materiales… se habría utilizado algún instrumento para encender el fuego” . Jesús Eduardo Govea, fiscal de Tamaulipas

🔴#ENVIVO | Al menos una persona habría ocasionado el incendio en la bodega de PepsiCo en Tamaulipas; durante la investigación, se localizó un tipo de encendedor de cocina, me dice el fiscal del estado, Jesús Eduardo Govea.#AzucenaxFórmula vía @Radio_Formula 📻👇… — Azucena Uresti (@azucenau) August 4, 2026

Una persona habría provocado el incendio en bodega de PepsiCo: Fiscal de Tamaulipas

Ante el avance de las investigaciones, Jesús Eduardo Govea, fiscal de Tamaulipas también precisó que se ha establecido que al menos una persona fue quien provocó el incendio en la bodega de PepsiCo.

Con lo que nuevamente la Fiscalía de Tamaulipas refrendó que el incendio en la bodega de PepsiCo no tuvo indicios ligados al crimen organizado o amenazas a la empresa o particulares.

“Hemos podido establecer que fue causado por al menos una persona y se tiene elementos para corroborar, en la premisa que no existe vinculación de los hechos con alguna amenaza del crimen organizado”. Jesús Eduardo Govea, fiscal de Tamaulipas

Asimismo, dijo que PepsiCo ha corroborado las indagaciones con las autoridades de Tamaulipas, para establecer los hechos, por lo que ya se pudo determinar que “las llamas se facilitaron con el contenido de los productos, como frituras, que contienen grasas y harinas, que pueden ser un activados adicionales para propiciar el fuego”.

Mientras que también la empresa, PepsiCo entregó material en video con el que se puede corroborar los indicios periciales que desde un inicio obtuvo las investigaciones oficiales de la autoridades del estado.