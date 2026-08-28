Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas, retó al exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca a regresar a México y atender su situación jurídica antes de impulsar desde Estados Unidos una eventual candidatura.

El legislador hizo referencia a lo señalado por la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la dificultad de impulsar una candidatura desde otro país y sostuvo que García Cabeza de Vaca debe resolver primero los asuntos jurídicos que tiene pendientes en México.

Humberto Prieto acusa a Cabeza de Vaca de ser prófugo

Prieto Herrera sostuvo que existen órdenes de aprehensión contra García Cabeza de Vaca y lo calificó como prófugo de la justicia, al considerar que el exmandatario no ha regresado a México para presentarse ante las autoridades y defenderse de los señalamientos en su contra.

También rechazó que se trate de una persecución política y afirmó que los presuntos delitos por los que es investigado deben ser aclarados ante las instituciones correspondientes. El diputado acusó además al exgobernador de victimizarse desde Estados Unidos.

Es un prófugo de la justicia… Hay órdenes de aprehensión y es un prófugo de la justicia por el simple hecho que no ha venido aquí a México a tomar cartas, a presentarse, a demostrar su inocencia ante la justicia mexicana. Y si no has venido y no te defiendes, pues bueno, eres un prófugo de la justicia, aunque le duela y aunque no lo quiera aceptar. Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas.

Entre los señalamientos mencionó una operación relacionada con la compraventa de un departamento, pues aseguró que habría sido adquirido por 14 millones de pesos y vendido meses después por 43 millones de pesos a un contratista relacionado con García Cabeza de Vaca.

Prieto Herrera consideró que dicho incremento no puede explicarse como una simple plusvalía y lo vinculó con las acusaciones por presunto lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Añadió que, si el exgobernador sostiene que todo se realizó conforme a la ley, debe regresar a México y demostrarlo ante las autoridades.

Van contra Cabeza de Vaca: le piden regresar a México antes de hablar de candidaturas. (Cortesía )

Prieto Herrera cuestiona ciudadanía estadounidense de Cabeza de Vaca

Al ser cuestionado sobre qué ocurriría si García Cabeza de Vaca regresara a México, Humberto Prieto afirmó que sería detenido, debido a la existencia de una orden de aprehensión, según sostuvo.

Además, el diputado pidió al exgobernador aclarar señalamientos relacionados con el manejo de recursos públicos durante su administración. Hizo referencia a 7 mil 500 millones de pesos observados por la Auditoría Superior de la Federación, así como a otros mil 500 millones de pesos vinculados con la Secretaría de Bienestar y a recursos de la Secretaría de Salud que, según sus declaraciones, tampoco habrían sido aclarados.

Siempre quiere victimizarse desde otro país, diciendo mentiras y queriendo repetirlas hasta que les crean que sea verdad, cuando sabemos que los delitos a los cuales se han presentado, como la venta del departamento, que no tiene sentido los montos en los que se manejan, resulta que todo está prefabricado. Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas.

Finalmente, Prieto Herrera cuestionó la situación de la ciudadanía estadounidense de García Cabeza de Vaca y afirmó que existen documentos sobre una presunta renuncia a ella. El legislador consideró que el exgobernador debe aclarar este tema y resolver su situación jurídica antes de hablar de una eventual candidatura.