El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado, Enrique Vargas del Villar, presentó una iniciativa para endurecer las sanciones contra quienes cometan delitos en el transporte público o concesionado.

La propuesta plantea modificaciones al Código Penal Federal con el fin de establecer agravantes específicas cuando ocurran delitos como robo, abuso sexual o violencia dentro de autobuses, combis, taxis, estaciones, paradas o cualquier infraestructura vinculada al servicio de movilidad.

El legislador explicó que millones de personas dependen diariamente del transporte público para trasladarse a sus centros de trabajo, escuelas o servicios de salud, por lo que resulta indispensable reforzar el marco legal para inhibir conductas delictivas en estos espacios.

“La exposición diaria de las y los pasajeros al riesgo de ser víctimas de delitos, especialmente, mujeres, jóvenes y personas mayores, hace indispensable elevar las penas cuando dichos delitos se cometan en el transporte público y/o concesionado, con el fin de disuadir la comisión de estos, reconocer el carácter agravado del delito cuando se realice en contra de personas que usan un servicio de movilidad esencial y proteger los derechos humanos fundamentales de los grupos más vulnerables” Enrique Vargas, vicecoordinador del PAN en el senado

Asimismo, señaló que la alta concentración de usuarios en las unidades incrementa la vulnerabilidad, especialmente de mujeres, jóvenes y personas adultas mayores. Por ello, sostuvo que elevar las penas no solo busca disuadir la comisión de delitos, sino reconocer el impacto colectivo que generan y proteger derechos fundamentales como la integridad y la libertad de tránsito.

De acuerdo con los datos de la Encuesta de Seguridad Pública Urbana (ENSU), el 70.9% de las mujeres manifestó sentirse insegura al utilizar el transporte público. Mientras que cifras del Instituto Nacional de las Mujeres indican que nueve de cada diez han experimentado algún tipo de violencia, como acoso, agresiones verbales o abuso sexual en estos espacios.

Por otra parte, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2025 reportó que 23.7% de las personas dejó de usar transporte público por temor a ser víctima de un delito y 36.7% evita abordar taxis por considerarlos inseguros.

La iniciativa de Vargas del Villar contempla adicionar una fracción al artículo 266 Bis para que las penas por abuso sexual y violación aumenten hasta en una mitad, tanto en su mínimo como en su máximo, cuando los hechos ocurran en unidades o instalaciones del transporte público o concesionado.

“El Código Penal Federal vigente incluye figuras delictivas para el robo, abuso sexual y violencia, pero no contempla agravantes específicas ni suficientes para los delitos cometidos en el transporte público concesionado, aun cuando estos afectan a grupos vulnerables y a la población en general, de forma sistemática, generan un impacto colectivo, afectan la libertad de tránsito y lesionan derechos humanos, por lo que cobra relevancia esta reforma” Enrique Vargas, vicecoordinador del PAN en el senado

Asimismo, propone reformar el artículo 376 Ter para sancionar con mayor severidad el robo cometido contra usuarios o prestadores del servicio.

Con esta propuesta, Enrique Vargas busca cerrar vacíos legales y establecer un marco más estricto que atienda una problemática que, afirmó, afecta de manera sistemática a la población usuaria del transporte en México.