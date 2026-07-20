Un grupo de personas protestaron en Tamaulipas para exigir el cierre de la Academia Militarizada Doenitz luego de la muerte de Dafne Zapata, quien falleció durante un campamento organizado por la institución.

La exalumna Esperanza Bedoya Guerrero reveló a los medios que ella también sufrió abusos en la Academia Militarizada Doenitz y que, incluso, estos tratos la cambiarse de escuela, por lo que pide su cierre:

“Esta escuela ya no tiene por qué seguir, tiene que cerrar”.

Exigen cierre de Academia Militarizada Doenitz tras muerte de Dafne Zapata

La muerte de Dafne Zapata ha provocado la exigencia del cierre definitivo de la Academia Militarizada Doenitz, así como la detención de los directivos de la institución de Ciudad Madero.

Caso Dafne Zapata: exigen cierre de Academia Militarizada Doenitz tras su muerte (El Sol de Tampico)

Una exalumna denunció que, durante su estancia en la Academia Militarizada Doenitz, fue víctima de cobros excesivos, nepotismo y abuso de autoridad, por lo que exigió el cierre del plantel.

Luego de que se diera a conocer el caso, la Fiscalía de Tamaulipas aseguró el inmueble ubicado en Ciudad Madero y abrió una carpeta de investigación para esclarecer la muerte de Dafne Zapata.

Por su parte, la madre de la adolescente de 13 años de edad señaló al director de la academia y a dos “cadetes”, identificadas como Estrellita Mora y Yemima, como los responsables de la muerte de su hija.

Ante este suceso, la familia de Dafne Zapata exige el cierre de la Academia Militarizada Doenitz al considerar que no existen garantías para la seguridad de los menores que participan en sus actividades.

De acuerdo con la necropsia oficial, Dafne Zapata murió por asfixia por sumersión, es decir, por ahogamiento. El dictamen también señaló que había exceso de agua en los pulmones.