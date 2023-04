Sobre el nuevo ataque en Nuevo Laredo, Tamaulipas, los sobrevivientes apuntan como responsables de la agresión a agentes de la Guardia Nacional; “dijeron que nos iban a matar. Luego checaron la troca y dicen ‘güey, la cagamos’”, contaron.

El domingo 16 de abril, a menos de dos meses de que cinco jóvenes fueron asesinados por militares en esa misma ciudad, se registró un nuevo ataque perpetrado por agentes identificados como parte de la Guardia Nacional, contra un grupo de cinco personas que viajaban en una camioneta.

Ese día, alrededor de las 9:00 horas del domingo 16 de abril, en la salida de una brecha para incorporarse al libramiento Mex II, una camioneta de la Guardia Nacional comenzó a proseguir al grupo y de un momento a otro, dispararon en su contra.

Ahora, los sobrevivientes contaron su versión y apuntan que los responsables son elementos de la corporación.

Aunque hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado sobre este nuevo ataque en Tamaulipas, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo denunció lo ocurrido y exigió que se investigue.

Es dicho Comité el que ha entrevistado a los tres sobrevivientes de la agresión, quienes acusan un ataque arbitrario.

De acuerdo con el presidente del Comité, Raymundo Ramos, agentes de la Guardia Nacional empezaron a seguir la camioneta en la que viajaban cinco personas:

De ellos, Felipe murió en el lugar por los disparos, mientras que Miriam y su bebé murieron horas más tarde; las otras tres personas permanecen hospitalizadas por las heridas.

La Guardia Nacional comenzó a seguirlos pasadas las 8:30 de la mañana y una vez sobre el libramiento Mex II, los agentes se colocaron a 50 metros y empezaron a disparar.

El conductor de la camioneta trató de huir y se incorporó al otro lado de la carretera, en sentido contrario pero terminó chocando con un muro de contención.

Ya detenida la camioneta, los agentes de la Guardia Nacional les habrían dicho a las personas que “les daban tiempo para huir”, por lo que cuatro de los cinco salieron del vehículo corriendo, con excepción de Felipe, quien ya había sido herido de muerte.

“Cuando volteé a ver a mis amigos, estaban todos tirados. Luego busqué a mi señora y solo escuché que me gritaba, ‘Wicho, me dieron’. Le dije, ¿estás bien? Cuando me dirigí hacia ella estaban los de la Guardia, como a metro y medio suyo. Yo me iba acercando, iba sangrando y ellos me gritaban, ‘no te acerques, culero, te vamos a matar’”.

Luis Adán Rodríguez