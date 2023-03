Raymundo Ramos, es un activista de Nuevo Laredo que habría sido objetivo de un “trabajo de inteligencia” por parte de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena); pero, ¿quién es él?

El pasado 1 de marzo vincularon a Raymundo Ramos con el crimen organizado, específicamente con el Cártel del Noroeste en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Esto fue expuesto mediante un audio por un periodista durante la conferencia mañanera del presidente AMLO correspondiente a dicho día.

Ken Salazar, Embajador de Estados Unidos, advierte que no descansarán hasta castigar a los responsables del secuestro en Tamaulipas

Dicho audio recaba una conversación de 2019 entre Raymundo Ramos y Jorge Ezequiel Gutiérrez Pimentel, alias “El Borrado”, quien es uno de los líderes del Cártel del Noroeste.

Raymundo Ramos es un activista de Nuevo Laredo que se hace llamar defensor de los Derechos Humanos.

Es presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y se enfoca en representar a víctimas y familiares que hayan sido vulnerados sus derechos para así exigir justicia.

De acuerdo con el mismo Raymundo Ramos, lleva 25 años desempeñándose como activista y medios locales lo señalan por estar en contra de las Fuerzas Armadas de México, por ejercer la violación a los derechos humanos.

Tras exponer lo anterior, el pasado 7 de marzo trascendió que presuntamente Raymundo Ramos fue objetivo de un trabajo de inteligencia.

Esto porque la Sedena, a través del Centro Militar de Inteligencia (CMI), lo habría espiado con el uso del programa Pegasus para tener acceso a su teléfono celular.

Con base en un informe, esto habría ocurrido en 2020 y la Sedena habría utilizado lo obtenido durante el espionaje para influir en un caso investigado por la Policía Ministerial Militar.

Se trata de la ejecución extrajudicial de tres jóvenes a manos de militares en julio del mismo año en Nuevo Laredo, a cuyas familias de las víctimas, Raymundo Ramos representaba.

Asimismo se presume que la Sedena, a cargo de Luis Crescencio Sandoval, utilizó dicha información para desacreditar al activista y acusarlo de vínculos con el Cártel del Noroeste.

Por las acusaciones de que Raymundo Ramos fue objetivo de un trabajo de inteligencia, el presidente AMLO desmintió esta información durante la conferencia mañanera de hoy, 10 de marzo.

Al respecto, AMLO negó que la Sedena hiciera uso del software Pegasus durante su gobierno para espiar al activista de Nuevo Laredo.

Ademas, el presidente expuso sus dudas sobre el buen actuar del activista Raymundo Ramos como defensor de derechos humanos, al sugerir que posiblemente tiene lazos con el crimen organizado.

Que en todo caso, el presidente AMLO dijo que no sería espionaje, sino un trabajo de inteligencia por parte de la Sedena contra Raymundo Ramos, con lo que no hay ilegalidad.

“Se tiene que hacer investigación, que no es espionaje. El Instituto de Inteligencia del Gobierno hace investigación. Nosotros sostenemos que es muy importante hacer investigación, inteligencia, para no usar la fuerza. No hay ninguna ilegalidad”

AMLO